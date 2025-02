Il carnevale di Borgosesia approda venerdì su Rai Uno: busecca protagonista

Il carnevale di Borgosesia approda venerdì su Rai Uno. Un servizio sull’evento nadrà in onda nel programma “E’ sempre mezzogiorno”.

Il carnevale di Borgosesia finisce su RaiUno all’ora di pranzo. Accadrà domani, venerdì 7 febbraio, durante il programma “E’ sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici. Al carnevale di Borgosesia è dedicato un servizio che verrà trasmesso intorno alle 12.10.

«Essendo un programma che tratta di gastronomia, si parlerà dei piatti caratteristici del periodo di carnevale – anticipa Daiana Astolfi, presidente del comitato di Borgosesia -. In particolare sarà presentata la busecca, il nostro piatto tipico. Non saremo ospiti in studio, ma la redazione della trasmissione ci ha chiesto di fornire il materiale per poter comporre un servizio specifico».

Domenica inizia la grande festa

Il carnevale di Borgosesia sarà dunque domani su RaiUno, e subito dopo sarà pronto a partire con l’edizione 2025. Domenica è infatti il giorno del ritorno del Peru e della busecca. I festeggiamenti saranno concentrati in piazza. Il programma prevede l’arrivo del Peru dal rione Agnona, che festeggia il mezzo secolo di carnevale, per la consegna delle chiavi della città.

Sarà poi avviata la distribuzione della busecca, cucinata in seimila razioni, e seguirà il pranzo di apertura in Pro loco con ingresso a prenotazione, a 38 euro vini esclusi, menù per bambini 15 euro: prenotazioni al numero 328.7596719 e negli uffici del Corriere Valsesiano.

Le bandiere per la Lilt

Prosegue intanto la collaborazione tra carnevale e Lega tumori, con la vendita delle bandiere. Con “Sventola la Bandiera, addobba ‘l Bôrg” infatti l’acquisto di uno stendardo permette di raccogliere fondi da devolvere alla Lilt per le attività di prevenzione. E’ possibile acquistare le bandiere (che saranno in vendita anche durante le sfilate) ai bar Silmo e Liberty e all’Osteria del Moro.

