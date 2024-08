Il violinista Uto Ughi in concerto in Valsesia a fine agosto. Ecco il programma di tutte le serate del Festival di musica classica a Cellio con Breia, con l’omaggio a Mario Giulini.

Uno dei nomi più illustri della musica italiana contemporanea sarà in concerto a fine mese in Valsesia. Giovedì 29 agosto Cellio con Breia ospiterà l’esibizione di Uto Ughi, violinista di fama internazionale. L’occasione è un omaggio alla memoria di Mario Giulini, ex sindaco del paese scomparso alla fine dello scorso anno.

A organizzare l’appuntamento musicale è la Pro loco Valle Cellio. Uto Ughi suonerà nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, alle 21. Il musicista sarà accompagnato dal pianista Leonardo Bartelloni in un programma di grande fascino, comprendente musiche di Tomaso Antonio Vitali, Ludwig Van Beethoven, Manuel De Falla, Niccolò Paganini.

In queste settimane a Cellio con Breia è in svolgimento il Festival di musica classica: sono quattro gli appuntamenti (a ingresso gratuito) in chiesa parrocchiale, il primo dei quali questa sera con il Trio Romance. Il programma prosegue sabato 17 con il pianista Bruno Tasso, sabato 24 con il duo Sonia Candellone (pianoforte) e Alessia Binda (flauto), sabato 31 con l’Orchestra filarmonica biellese.

L’omaggio a Mario Giulini

Il concerto di Ughi va ad accompagnare e impreziosire la rassegna artistica: «Abbiamo voluto fare un omaggio a Mario Giulini, che è stato tra i maggiori sostenitori del Festival di musica classica di Cellio e più volte aveva espresso l’intenzione di invitare il musicista per un concerto» dicono gli organizzatori. «Ci è sembrato doveroso ricordarlo, a quasi un anno dalla sua scomparsa, chiamando il maestro Ughi e organizzando quel concerto di cui lui parlava spesso».

Uto Ughi

Uto Ughi, classe 1944, è considerato uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana contemporanea. Talento precoce, la sua carriera non ha conosciuto soste, suonando in tutto il mondo, nei principali Festival con le più rinomate orchestre sinfoniche.

Violinista di tecnica impeccabile, ideale interprete del classicismo viennese e del romanticismo tedesco, Ughi non limita i suoi interessi alla sola musica: è dello scorso anno la nascita della Fondazione Uto Ughi con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio artistico musicale e avvicinarlo alle nuove generazioni. Per i suoi meriti artistici, gli è stata conferita dal presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce nel 1997. Il musicista suona con un violino Guarneri del Gesù del 1744, e con uno Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer” perché appartenuto al violinista a cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata.

Per il concerto del 29 agosto a Cellio, le prevendite sono aperte inviando una mail all’indirizzo prolococellio@libero.it oppure con WhatsApp al numero 340.2174.851.

