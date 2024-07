Cellio, nuovo ambulatorio in paese per prelievi e iniezioni. Grazie al nuovo medico e alle volontarie non ci sarà più bisogno di recarsi al “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia.

Cellio, nuovo ambulatorio in paese per prelievi e iniezioni

Ora gli abitanti di Cellio con Breia potranno evitare di recarsi in ospedale per sottoporsi a prelievi del sangue e per piccole medicazioni. E’ stato inaugurato il centro assistenziale infermieristico del paese.

L’ambulatorio è aperto nei locali dell’ex scuola di Cellio dove già ha sede lo studio del medico di base.

Controlli e analisi del sangue

Il centro infermieristico sarà aperto per quanti avranno bisogno di effettuare controlli e analisi del sangue. In collaborazione con l’ospedale di Borgosesia sarà possibile, su prenotazione, la raccolta di campioni di sangue e urine da analizzare: anziché doversi recare al “Santi Pietro e Paolo”, sarà possibile effettuare i prelievi direttamente a Cellio con Breia.

Tra i primi a farsi fare l’esame del sangue è stato il sindaco Daniele Todaro: «E’ la prima volta che a Cellio è attivato un servizio così importante – commenta -. Finalmente gli anziani e chi ha difficoltà a spostarsi non dovranno più dipendere da familiari e vicini. E il costo sarà limitato al normale ticket».

Medico e volontarie

A seguire l’ambulatorio comunale è il medico Walter Costantini con la collaborazione di alcune volontarie del paese. Oltre al sindaco, all’inaugurazione del centro assistenziale infermieristico ha presenziato il parroco don Lorenzo Rosa.

I prelievi di sangue verranno effettuati il mercoledì tra le 7 e le 9, le impegnative vanno consegnate al centro il martedì dalle 17 alle 18 oppure il mercoledì dalle 7 alle 9; il ritiro dei referti, che in genere richiede dai cinque ai sette giorni di attesa, sarà il martedì dalle 17 alle 18 oppure il mercoledì dalle 7 alle 9 (sarà annunciato con una telefonata).

Oltre ai prelievi ematici gli abitanti di Cellio con Breia potranno recarsi in ambulatorio per necessità infermieristiche. Da questa settimana, sarà inoltre aperto un consultorio ginecologico sempre seguito dal dottor Costantini per un supporto clinico-medico e clinico-assistenziale: chi fosse interessato dovrà fare prenotazione per fissare l’appuntamento.

