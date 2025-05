In tre mesi ben 5mila accessi al pronto soccorso di Borgosesia. Casi in significativo aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In tre mesi ben 5mila accessi al pronto soccorso di Borgosesia

Il pronto soccorso di Borgosesia sempre più punto di riferimento per i valsesiani, ma non solo. Dati alla mano il primario dottor Matteo Brustia snocciola numeri: «Abbiamo avuto 5000 accessi nei primi tre mesi del 2025. Abbiamo 400 prestazioni in più rispetto allo scorso anno. E’ un dato importante. Inoltre grazie al lavoro che viene la maggior parte dei pazienti possono poi proseguire la terapia a casa, senza il ricovero in ospedale. Questo determina anche un risparmio importante a livello di bilancio».

Non ci sono soltanto valsesiani tra i pazienti, ma anche persone che arrivano dai territori limitrofi. «Abbiamo un notevole afflusso dalla zona della Valsessera e da Valdilana – riprende il dottor Brustia -, anche quest’ultima è in un’altra Asl. Ma c’è collaborazione e siamo ben felici di dare un servizio al territorio». Diversi anche gli utenti che provengono dalla bassa Valsesia.

“Uno staff motivato”

Vuoi per la vicinanza, ma anche per i feedback che il pronto soccorso riscuote anche sui social. In effetti non mancano i ringraziamenti per le cure ricevute sui social da parte di diversi pazienti (anche se non mancano certo le lamentele).

Spesso interventi risolti nell’arco della giornata con la pronta dimissione del paziente, senza necessità del ricovero, ma con la terapia da seguire a casa con il proprio medico di base. La scorsa estate poi il pronto soccorso di Borgosesia ha ricevuto in dono un ecografo portatile grazie all’impegno di Igea. C’è entusiasmo nelle parole del dottor Brustia: «Posso contare su uno staff davvero motivato. Anche io ho preso casa tra Valsessera e Valsesia proprio per essere più vicino all’ospedale».

A breve anche i lavori

Dallo scorso autunno poi il reparto è stato anche rinforzato con un nuovo dirigente medico che affianca il dottor Brustia. In questo modo l’attività viene coordinata al meglio.

E prossimamente partiranno anche i lavori al pronto soccorso di Borgosesia per ampliare gli spazi. «Abbiamo il progetto – conferma il direttore dell’Asl Vercelli Marco Ricci – pronto, entro la fine dell’anno partirà il cantiere. Non ci saranno disagi per i pazienti. Si prevede una migliore organizzazione degli spazi andando a recuperare alcuni locali poco utilizzati per permettere quindi all’equipe del dottor Brustia di poter operare al meglio».

