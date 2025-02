Informazioni per gli utenti e un medico in più: a Borgo si rinforza il pronto soccorso. Dopo il via libera agli accompagnatori, un altro provvedimento a favore della struttura.

Informazioni per gli utenti e un medico in più: a Borgo si rinforza il pronto soccorso

Nei pronto soccorso degli ospedali di Vercelli e Borgosesia verrà distribuita una nuova brochure informativa, pensata per fornire ai pazienti e ai loro familiari tutte le informazioni necessarie per comprendere il percorso di accesso alle cure d’urgenza. Lo comunica l’Asl, che già nei giorni scorsi ha dato il via libera alla possibilità che l’utente possa attendere con un accompagnatore in sala.

All’interno della brochure saranno illustrati: in primo luogo, il significato dei colori del triage, che determinano l’urgenza del trattamento. In secondo luogo, le fasi del percorso in pronto soccorso: dalla visita iniziale agli eventuali accertamenti diagnostici, fino all’osservazione clinica e alla conclusione del percorso con dimissione o ricovero. E infine le modalità con cui parenti e persone di fiducia possono seguire il paziente durante la permanenza in pronto soccorso.

Monitoraggio delle attese in teampo reale

Uno degli strumenti più innovativi introdotti con questa iniziativa è la possibilità di monitorare in tempo reale i tempi di attesa e lo stato di avanzamento del percorso del proprio congiunto all’interno del pronto soccorso. Grazie a un QR code presente sulla brochure, sarà possibile accedere a un servizio digitale che fornisce informazioni aggiornate sulla situazione del paziente.

«Si tratta di uno strumento in più a supporto di ricoverati e familiari per vivere con maggiore consapevolezza il percorso in pronto soccorso – spiega Aldo Tua, direttore della struttura complessa MECau – e per contrastare gli accessi impropri, fornendo indicazioni chiare sui tempi e le modalità di presa in carico».

A Borgo in arrivo un nuovo medico

Il Direttore Generale Marco Ricci sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Nel Dipartimento di emergenza e urgenza è stato più volte ribadito come gli accessi al pronto soccorso rappresentino uno dei temi più sentiti dalla popolazione. Una attenzione che passa ovviamente anche dal potenziamento del personale, che nelle prossime settimane vedrà l’inserimento di un nuovo medico nel pronto soccorso di Borgosesia, la dottoressa Tamara Ferrante che prenderà servizio nel mese di marzo. Un nuovo bando per il Pronto soccorso di Vercelli uscirà a metà febbraio».

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di miglioramento dell’accoglienza e dell’efficienza dei Pronto Soccorso, con l’obiettivo di rendere l’esperienza dei pazienti e dei loro familiari il più chiara e serena possibile.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook