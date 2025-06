Incidente auto-moto lungo la Cremosina: centauro in codice rosso. Impatto lungo la circonvallazione di Valduggia sulla strada provinciale.

Scontro tra auto e moto lungo la strada della Cremosina, e c’è un ferito grave. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, domenica 1 giugno, lungo il tratto di circonvallazione che costeggia il centro abitato di Valduggia.

Al momento le notizie sono ancora molto scarne: si sa solo che ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato sbalzato sull’asfalto. Sono intervenuti i soccorritori del 118, e l’uomo è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, dove è arrivato con codice rosso.

Transito rallentato

Ovviamente le operazioni di soccorso, cui hanno partecipato anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, hanno rallentato il traffico. Un traffico che lungo la provinciale che collega Valsesia e Cusio è sempre particolarmente intenso in questi fine settimana durante la bella stagione.

Da ricordare che solo nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco e i carabinieri erano dovuti intervenire sempre sulla Cremosina a seguito di una vettura che aveva preso fuoco. In questo caso il conducente era riuscito ad accostare e uscire in tempo, per cui non ci sono satti feriti.

