Incidente sulla circonvallazione a Valduggia

Traffico in tilt nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, nella zona di Valduggia. A quanto pare, due vetture si sono scontrate mentre percorrevano la circonvallazione del paese.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del 118 con le ambulanze e i carabinieri per i rilievi e per la gestione del traffico. Per permettere le operazioni di soccorso, la strada provinciale è stata chiusa, il traffico è stato temporaneamente deviato lungo il tracciato interno al centro abitato.

Disagi per la circolazione

Ovviamente questo ha prodotto un certo intasamento all’interno del centro abitato, vista anche l’ora di punta. Alla fine la situazione si è sbloccata. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte.

