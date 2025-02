La borgosesiana Camilla premiata dal Carnevale di Varallo. Ha ricevuto la borsa di studio istituita in memoria dei cuochi della paniccia.

La borgosesiana Camilla premiata dal Carnevale di Varallo

«Voglio diventare pasticcera, non ho alcun dubbio. Lo desidero fin da quando ero bambina». E’ il sogno di Camilla Panigada, studentessa di cucina dell’istituto Alberghiero “Pastore” di Varallo. Alla giovane, classe 2007 e residente a Borgosesia, è stata consegnata la borsa di studio del carnevale di Varallo intitolata alla memoria di tutti i cuochi della paniccia, per essere stata lo scorso anno l’allieva più meritevole del corso di cucina del terzo anno.

Un premio assegnato non solo per i meriti ottenuti nei risultati scolastici, quanto per la perseveranza e per dimostrarsi attiva, volenterosa e partecipe alla vita scolastica. In particolare la giovane si è distinta negli stage, in particolare in quelli dedicati alla pasticceria.

“Una grande emozione”

Il premio ha colto di sorpresa Camilla Panigada. «Da un po’ di tempo in classe si parlava di questo premio – dice la futura pasticcera -, ma non sapevamo né se fosse stato confermato e nemmeno quando sarebbe stato assegnato. Una mattina sono stata chiamata per andare dal preside. Temevo si trattasse di qualche problema invece era una meravigliosa sorpresa, la conferma che sarei dovuta andare a ritirare la borsa di studio. Ero emozionata, la stessa emozione che ho provato quando sono salita sul palco del teatro Civico per ritirare il premio».

La borsa è stata assegnata a Camilla sia per i meriti scolastici che comportamentali: «Mi è sempre piaciuto andare a scuola e ho sempre studiato molto – racconta -, tanto che quando ho deciso di iscrivermi all’Alberghiero si è cercato di farmi cambiare idea perché ritenevano fossi portato per lo studio. Non ho seguito i consigli e ho fatto ciò che preferivo, e credo di aver fatto bene perchè la scuola che sto frequentando mi sta piacendo veramente e mi dà tante soddisfazioni».

Ha già lavorato

Anche se ancora studentessa, Panigada ha già mosso i primi passi nel mondo del lavoro: «Ho lavorato in un ristorante a Scopello, prima come stage scolastico poi a livello personale – spiega -, successivamente in una pasticceria dove ho potuto mettere alla prova ciò che sto imparando a scuola».

Prossimamente la giovane andrà a Cipro per Erasmus: «Sarà sicuramente un’esperienza ottima per confrontarmi con giovani di altri stati e per migliorare il mio inglese – conclude -. E sicuramente anche per scoprire i loro dolci tipici».

