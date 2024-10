La figlia di Del Piero a Quarona per inaugurare il campo rinnovato. Domani la cerimonia per riaprire le attività al “Bertini” con due partite delle squadre giovanili femminili.

La figlia di Del Piero a Quarona per inaugurare il campo rinnovato

Torna a tingersi di gialloblu il campo sportivo “Bertini”. Domani, sabato 12 ottobre, ci sarà infatti l’inaugurazione dei lavori eseguiti sull’impianto. E la ripresa delle attività agonistiche sarà con una cerimonia e con due partite che vedranno impegnate squadre giovanili della Quaronese femminile.

Una delle quali potrebbe riservare una sorpresa. La formazione Under 17 affronterà infatti le pari età della Juventus Women, nelle cui file gioca Dorotea Del Piero, figlia di Alessandro. Tra l’altro, l’ex regista della squadra torinese e della Nazionale segue spesso la figlia. Così, a Quarona, c’è anche chi si augura di vdere, oltre alla figlia, anche il più famoso papà.

Come è cambiato il “Bertini”

I lavori al campo sportivo del paese hanno riguardato essenzialmente la sistemazione del terreno da gioco per migliorare il drenaggio e la tenuta del fondo, in modo da evitare come in passato allagamenti e impraticabilità del campo in caso di piogge continue. L’intervento si è protratto per tutta l’estate e ancora a settembre, portando la prima squadra a disputare su campi neutri le prime partite del campionato di Prima categoria.

Da questa settimana non sarà più così: la squadra gialloblu può tornare davanti ai propri tifosi, e lo farà da domenica alle 15 quando sarà opposta al Romagnano.

Il programma della giornata

Intanto però società e sostenitori si possono godere l’inaugurazione del campo rinnovato. Domani il programma dei festeggiamenti si aprirà alle 14.15 con l’incontro che metterà di fronte le formazioni Under 12 di Quaronese e Villaggio Lamarmora.

Al termine, intorno alle 15.30, ci sarà il taglio del nastro e a seguire, alle 16.30, la partita tra le ragazze dell’Under 17 di Quaronese e Juventus Women. Dalle 18.30 sarà organizzato un aperitivo con buffet offerto dalla società sportiva.

