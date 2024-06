Lavori in centro a Borgosesia: si rinnova la rete del gas. Disagi per la viabilità, il transito viene limitato.

Primi lavori questa settimana su via Duca d’Aosta. Non si tratta però ancora della riqualificazione della pavimentazione, a larghi tratti dissestata, ma di un intervento legato ai sottoservizi con la posa della nuova linea del gas. Disagi per la viabilità in quanto il transito viene limitato, con il restringimento della carreggiata. Nella stessa zona, dal lato opposto di piazza Cavour, proseguono i lavori sul controviale di via Fassò.

Nuove reti del gas in arrivo

Sono giorni di cantieri sulle strade di Borgosesia. Dal fine settimana è già pronto materiale e transenne sul lato di via Duca d’Aosta, che da oggi saranno posizionati per avviare l’intervento. Intervento che resterà circoscritto sul lato che costeggia la scuola media. «Sarà effettuato uno scavo per posare la nuova rete del gas e completare gli allacci – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Sarà sul lato destro a salire, da metà via sino all’imbocco della via per la stazione. Si dovrà solo ridurre la carreggiata, con l’istituzione del divieto di sosta per i parcheggi, quindi la viabilità resta aperta».

Rinviata al prossimo anno la riqualificazione di viale Duca d’Aosta

Rinviata invece al prossimo anno la riqualificazione progettata dal Comune per via Duca d’Aosta per risolvere i problemi delle tante buche e avvallamenti provocate dal distacco dei cubetti di porfido. «Attendendo il rifacimento della linea del gas si rischia di dover aprire i lavori dopo l’estate, in un periodo non favorevole sia per il meteo che per le esigenze di cittadini e commercianti – dice il primo cittadino -. Con un’opera così importante che riguarderà una delle principali strade della città, per avere un effetto meno impattante è meglio avviare nel periodo estivo: a questo punto, è quindi meglio programmare per il prossimo anno».

Lavori in via Fassò in ritardo a causa della pioggia

Sul controviale di via Fassò prosegue intanto il rinnovo dei sottoservizi, complice la pioggia il cantiere ha allungato in tempi. L’ultimo passo sarà il rifacimento della pavimentazione, con la posa dell’asfalto a sostituire i cubetti in porfido per una manutenzione più agevole: «A giorni affideremo l’incarico per l’appalto – precisa Bonaccio -, la posa dell’asfalto sarà a settembre».

