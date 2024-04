Loro Piana e Valsesia, cento anni di storia insieme. Lo storico lanificio taglia il traguardo del secolo. «Presenza fondamentale per il nostro territorio».

Loro Piana e Valsesia, cento anni di storia insieme

Cento anni di successi imprenditoriali, ma anche di forte legame con il territorio con tanti progetti portati avanti insieme. Il lanificio Loro Piana ha celebrato il traguardo del secolo presentando la sua (ennesima) collezione autunno-inverno che rende omaggio al savoir- faire e alle tradizioni della “maison”, onorando una storia iniziata nel lontano 1924.

Una storia che è anche fatta di legami con il territorio.

Parte della comunità

«Loro Piana è parte integrante della nostra comunità di Quarona – spiega Francesco Pietrasanta, sindaco e presidente dell’Unione montana -. E’ un pilastro del benessere sociale del paese e di tutta a Valsesia. Ha dato lavoro a fornitori e terzisti, ha permesso di rilanciare il nostro nome anche a livello internazionale. Un grazie alla famiglia e grazie all’attuale proprietà che sta continuando ad avere una attenzione per il territorio».

E anche se l’azienda è passata di mano (da anni è controllata dal gruppo francese Louis Vuitton Moët Hennessy), la famiglia Loro Piana continua ad essere un punto di riferimento: «Stanno sostenendo il territorio, dall’ospedale alla scuola – riprende Pietrasanta -. Loro Piana è un nome che deve essere apprezzato. Sono persone che hanno avuto sempre una grande umiltà e attenzione per la Valsesia».

Tante collaborazioni

Per esempio, la famiglia ha stretto un forte legame con la Fondazione Valsesia. come ricorda la presidente Laura Cerra: «L’importanza di una ricorrenza come quella dei 100 della Loro Piana è un evento unico per il territorio sia per l’importanza che ha come azienda, sia per l’attenzione che la famiglia ha sempre avuto per il territorio. Va dato atto di una grande disponibilità sempre nei confronti delle persone fragili e dei più deboli. Anche come Fondazione Valsesia esprimiamo un grande ringraziamento per i tanti progetti che siamo riusciti a portare avanti insieme».

L’impegno poi è a tutto tondo come ricorda Cerra: «Dall’ospedale alla Croce rossa, agli oratori, ai giovani, senza dimenticare l’impegno in ambito culturale. Insomma per la Valsesia la famiglia Loro Piana c’è sempre stata»

Tra l’altro, a proposito di Croce rossa, non va dimenticato che Elena Nathan Loro Piana, madre di Sergio, Pier Luigi e Lucia, è stata tra le fondatrici del comitato di Borgosesia.

Una storia partita da Trivero

Originaria di Trivero, la famiglia Loro Piana si lancia nel commercio della lana agli inizi del 1800. Ed è un secolo fa, nel 1924, che Pietro Loro Piana fonda l’azienda “Ing. Loro Piana & C”, che sarà ripresa nel 1941 da suo nipote Franco.

Dopo la guerra, l’azienda si costruisce una solida reputazione come fornitore di tessuti in lana e cashmere di alta qualità per un’industria della haute couture in piena espansione, in Italia come all’estero.

Negli anni ’70, Sergio e Pier Luigi Loro Piana prendono le redini della Maison, diversificando le attività nei prodotti di lusso e sviluppando una rete di distribuzione all’estero. Oggi primo trasformatore di cashmere a livello mondiale, Loro Piana è orgoglioso di procurarsi le materie prime più rare e pregiate esistenti al mondo, come il “baby cashmere” del nord della Cina e della Mongolia, la vicuña delle Ande, la lana Merino extra-fine dell’Australia e della Nuova Zelanda e la fibra del fiore di loto della Birmania.

L’azienda si rifà a tradizioni ancestrali e a una tecnologia d’avanguardia per offrire a una clientela esigente prodotti rinomati per la loro qualità senza pari. Tutte le collezioni di prêt-à-porter e di accessori della Maison sono fabbricate in Italia nel più assoluto rispetto del savoir-faire artigianale e dell’eccellenza sartoriale.

La nuova collezione

Come accennato, anche la nuova rassegna autunno-inverno è dedicata ai 100 anni. La collezione è un viaggio attraverso fibre, tessuti, forme e silhouette, per raccontare un know-how unico fatto di competenza e qualità senza compromessi. Attraverso il simbolo del cardo (fiore presente nel logo dal 1951 e usato storicamente nella lavorazione del cashmere per creare una finitura a frisson), la collezione mette in primo piano i tessuti, inimitabili per qualità e lavorazione: lo Cheviot, il Cashmere, il rarissimo Baby Cashmere e la nobile Vicuña.

