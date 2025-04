Lutto a Borgosesia per Palmira: aveva appena compiuto 102 anni. La donna era ospite della casa di riposo Sant’Anna.

Aveva da poco compiuto 102 anni, e si è spenta nella casa di riposo Sant’Anna, dove era ospite. Lutto a Borgosesia per una delle donne più anziane della valle: è stato celebrato nei giorni scorsi il funerale di Palmira Salezze. La donna aveva vissuto a Valduggia e da dieci anni era ospite della casa di riposo di Sant’Anna.

Nata il 22 marzo 1923 a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, Palmira Salezze si era trasferita in giovane età in Valsesia: a quattordici anni, con la famiglia era andata ad abitare in frazione Arlezze. Sposata con Mario Rotti, i coniugi hanno dedicato la vita al lavoro e alla famiglia. Dal matrimonio sono nate le figlie Mauriziana e Mariella.

Aveva lavorato alla Manifattura Lane

Palmira Salezze aveva lavorato alla Manifattura Lane. Negli anni si è trasferita dapprima a Valduggia, dove è rimasta a vivere per qualche tempo, e infine a Borgosesia. Dal 2015 la donna aveva scelto di andare ospite nella casa di riposo di Sant’Anna, dove due anni fa aveva festeggiato il traguardo del secolo di vita.

Nella casa di riposo cittadina ha vissuto anche la sorella Regina, morta a 99 anni, a testimoniare la longevità della famiglia. Palmira Salezze ha cessato di vivere poco meno di un mese dopo aver compiuto i 102 anni. Il funerale è stato celebrato nella chiesa di Arlezze.

