Lutto a Borgosesia per Antonio Segato, dell’omonima ditta di ascensori. L’uomo aveva 89 anni, il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di oggi.

E’ stato celebrato a Borgosesia nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, il funerale di Antonio Segato, 89 anni, imprenditore conosciuto e stimato. Era stato fondatore e anima della Segato Ascensori srl, realtà che da mezzo secolo opera nel settore del trasporto verticale. La notizia della sua morte, avvenuta a Borgosesia il 15 gennaio, ha suscitato cordoglio non solo tra i familiari ma anche nel mondo imprenditoriale e professionale con cui Segato ha collaborato per decenni.

Antonio Segato ha legato il suo nome a un’azienda che nel tempo è diventata un punto di riferimento nel settore degli ascensori e dei sistemi di sollevamento. Segato Ascensori, attiva da oltre 50 anni, è specializzata nell’installazione di ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi, servoscala e sistemi di parcheggio, offrendo anche soluzioni “chiavi in mano”. Un percorso costruito con competenza, visione e una costante attenzione all’evoluzione tecnologica e alle esigenze dei clienti.

Un imprenditore lungimirante

Un traguardo che racconta anche l’eredità imprenditoriale lasciata da Antonio Segato: un’azienda solida, strutturata e capace di offrire una consulenza completa, dall’analisi del sito al coordinamento in cantiere, fino al disbrigo delle pratiche per la messa in servizio e all’assistenza tecnica lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto.

L’attività era poi passata nelle mani delle figlie, e lui attualmente si trovava ospite della casa di riposo di Borgosesia.

L’addio della città

Accanto alla dimensione professionale, resta il ricordo dell’uomo e del padre di famiglia. A darne l’annuncio sono le figlie Lidia, Nadia e Laura, insieme ai generi, agli adorati nipoti, alla sorella Gina e a tutti i parenti. Il funerale, come accennato, è stato celebrato oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, con successivo accompagnamento al cimitero di Borgosesia centro.

Con la scomparsa di Antonio Segato se ne va una figura che ha contribuito allo sviluppo di un settore strategico, lasciando un segno fatto di lavoro, serietà e continuità. Un’eredità che oggi vive nell’azienda e nelle persone che ne portano avanti i valori.

