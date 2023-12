Mercatino gastronomico a Borgosesia: botta e risposta sui prezzi. Una standista replica alle critiche: «Proponiamo eccellenze italiane, sono tutti prodotti di qualità».

Mercatino gastronomico a Borgosesia: botta e risposta sui prezzi

Troppo cari i prezzi al mercatino gastronomico allestito in piazza a Borgosesia? Sul gruppo Facebook “Sei di Borgosesia se…” si incrociano le opinioni di numerosi cittadini che dicono la propria su quanto vengono pagati i prodotti offerti dagli stand posizionati in occasione delle festività natalizie.

Si è partiti da un post sul prezzo delle caldarroste, e si è innescato per giorni un dibattito che ha coinvolto un po’ tutti i generi che vengono proposti nei fine settimana dagli standisti: gamberi, panini, vino e via dicendo.

La replica della venditrice

Ieri, martedì 12 dicembre, una delle responsabili degli stand ha puntualizzato alcuni aspetti. Primo, che si tratta di persone che fanno il loro lavoro, e quindi devono avere un margine di guadagno. Secondo, che le materie prime costano care, sopratutto se si tratta di prodotti di qualità lei: il panino è «un’eccellenza italiana: il caciocavallo impiccato podolico stagionato in grotta della Basilicata con gusti a scelta… cipolla caramellata o filetti di peperoni o tartufo o miele con carne salsiccia e bombette pugliesi cotte rigorosamente alla brace». Mentre il vino «non è stato acquistato al supermercato ma da un meraviglioso nonnino dell’astigiano che lo fa ancora buono sano e genuino».

E via dicendo. Insomma, secondo la venditrice si tratta di prodotti di qualità. «Viaggiamo in tutta Italia per 12 mesi all’anno, ma è la prima volta che mi succede di dover giustificare o spiegare i prezzi… Abbiamo scelto una linea di specialità e di qualità e ahimè mi piacerebbe tantissimo vendere a prezzi stracciati ma non si può purtroppo… Sappiamo tutti molto bene che oggi lavoriamo con mille difficoltà per arrivare alla fine del mese. Volete che vi dica quanto ci è costato dormire una notte? No non ve lo dico mi fa piacere che anche la signora abbia guadagnato qualcosa…»

La foto si riferisce a un evento dello scorso anno