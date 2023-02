Migliaia in piazza per la seconda sfilata. A Borgosesia anche Gianduja e Giacometta. Una domenica di successo per il carnevale cittadino con le maschere di Torino.

Il carnevale di Borgosesia chiude la seconda settimana e lo fa con il botto. Tantissima gente nel pomeriggio di ieri, domenica 12 febbraio, ha assistito alla seconda sfilata di carri e mascherate. Migliaia di persone ai lati del circuito cittadino hanno fatto da ala al passaggio dei gruppi, in una giornata agevolata dal clima.

C’erano le maschere di Torino

Con le maschere locali Peru e Gin, ad accogliere in piazza c’erano anche i sovrani di Torino, Gianduja e Giacometta. Apprezzata dai più piccoli è stata la presenza della famiglia Addams, mentre musica e coreografie sono state garantite da ballerine e percussionisti brasiliani dell’Ipanema Show, e dai “Danseur del Pilon”, il gruppo di ballo di Piemonte Cultura.

E ovviamente attese le opere dei rioni di casa: i carri di Cravo (“Italian Predators”) e Valbusaga (“Sporka Guerra”) e le mascherate di Agnona (“Intrappolati dal futuro”), Bettole (“Bettolhunters: alla ricerca di un nuovo inizio”), E.le.menti dal Borg (“Profondo blu”), Tiratardi (“E’ come credere alle favole”), e di Francesca Comoli con “Metamorfosi”.

Carri e mascherate che saranno ancora protagonisti domenica, alla terza sfilata che si concluderà con la proclamazione dei vincitori di Palio e minipalio.

A margine delle sfilate, punti ristoro nelle “casette” ai giardini pubblici con i genitori degli alunni della scuola di Aranco e il coro Alpin dal Rosa della sezione Valsesiana; questi ultimi saranno nella postazione anche per il Mercu Scurot di mercoledì 22.