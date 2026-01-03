Morto don Franco Mortigliengo, ex vicario parrocchiale a Borgosesia. Il sacerdote aveva 88 anni: giovedì 8 gennaio il funerale a Meina.

Morto don Franco Mortigliengo, ex vicario parrocchiale a Borgosesia

Si è spento ieri, venerdì 2 gennaio, don Franco Mortigliengo, sacerdote molto conosciuto e stimato, che negli anni passati aveva svolto il suo ministero anche a Borgosesia. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio non solo in città, ma in tutta la Valsesia, dove don Franco era ricordato per la sua lunga presenza e il suo impegno pastorale. Tra l’altro, a Borgosesia risiedono tuttora i suoi parenti.

Nato ad Arona il 5 aprile 1937, don Franco era stato ordinato presbitero il 29 giugno 1963 da monsignor Placido Maria Cambiaghi. Dopo l’ordinazione aveva iniziato il suo percorso sacerdotale come vicario parrocchiale a Borgosesia, incarico che aveva ricoperto fino al 1980, lasciando un segno profondo nella comunità locale.

Il lungo lavoro a Roma

Successivamente era stato chiamato a Roma, dove aveva assunto la guida della parrocchia della Resurrezione, affidata ai sacerdoti della diocesi di Novara nell’ambito di un progetto di collaborazione a sostegno del clero romano, impegnato nelle grandi parrocchie della periferia della capitale. Nella parrocchia romana don Franco aveva prestato servizio per ben 34 anni, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di fedeli.

Il ritorno a Meina

Terminata l’esperienza romana, era rientrato in diocesi per assumere l’incarico di parroco a Meina, dove aveva proseguito il suo ministero fino agli ultimi anni. I funerali di don Franco Mortigliengo saranno celebrati giovedì 8 gennaio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Meina. Al termine delle esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero di Borgosesia.

Una figura di sacerdote che ha attraversato decenni di vita ecclesiale, lasciando un ricordo vivo nelle comunità in cui ha operato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook