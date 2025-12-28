Morto travolto dalla valanga, martedì il funerale a Borgosesia. Ivan Fontana era rimasto più di quattro ore sotto la neve e aveva cessato di vivere in ospedale.

Morto travolto dalla valanga, martedì il funerale a Borgosesia

Si celebra nella mattinata di martedì 30 dicembre il funerale di Ivan Fontana, 61 anni, l’uomo che è rimasto vittima di una valanga caduta il 22 dicembre al Col d’Olen. Ivan Fontana abitava a Borgosesia in località Marasco ed era ben conosciuto in zona. Ha lasciato la compagna Silvia, le sorelle Maria Angela con Enzo e Vilma con Claudio, il fratello Diego con Sandra, oltre agli adorati nipoti Michele, Matteo, Edy, Giada, Mirko ed Emanuele, oltre ad altri parenti.

Le esequie saranno celebrate alle 11 nella chiesa parrocchiale di Borgosesia. Dopo la cerimonia il feretro sarà accompagnato al temèpio crematorio.

La tragedia al Col d’Olen

Il 22 dicembre l’uomo era andato a sciare sul Monte Rosa con la compagna, e aveva fatto anche del fuoripista. In tarda mattinata doveva ritrovarsi con la compagna a valle, ma Ivan non è arrivato. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 e in quelle ore le condizioni meteo erano proibitive.

Il Soccorso alpino e la Guardia di finanza si sono messi subito all’opera battendo i versanti in cerca di una traccia. Fontana con sè non aveva l’Arva, apparecchio di ricerca in valanga. Non è stato possibile individuarlo subito nonostante l’impegno da parte delle squadre. Appena il meteo è migliorato in volo si è alzato l’elicottero della Guardia di Finanza. Utilizzando il sistema Imsi Catcher ha potuto agganciare il segnale emesso dal cellulare dell’uomo e individuare l’area.

A quel punto le squadre a terra si sono concentrate su alcune piccole valanghe che solcavano il versante a valle del Col d’Olen.

Individuato da un cana da valanga

E’ stato un cane da valanga a individuare l’uomo, che è stato estratto dalla neve intorno alle 17.30, quattro ore dopo l’allarme. Le sue vie respiratorie erano libere. E’ stato portato in ospedale a Borgosesia al pronto soccorso in gravi condizioni e da qui il trasporto d’urgenza all’ospedale delle Molinette di Torino dove purtroppo si è spento.

Numerosi i messaggio postati sui social all’arrivo della brutta notizia. «La sua è stata una vita vissuta intensamente», scrive un amico sui social. «Ricorderò sempre le nostre gare di motocross e le mille sciate fuoripista», commenta un altro amico. Tanti anche i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook