Alagna, non ce l’ha fatta lo sciatore travolto dalla valanga. Si tratta di Domenico Fontana, 62enne di Borgosesia. E’ rimasto più di quattro ore sotto la neve.

Troppe, quattro ore sotto la neve. Domenico Fontana è stato liberato quando ormai il suo corpo era in ipotermia, e all’ospedale non sono riusciti a salvarlo. E’ finito dunque in tragedia l’incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 dicembre, nella zona del Col d’Olen, sopra Alagna Valsesia, dove uno sciatore è stato travolto da una valanga mentre faceva fuoripista.

L’allarme era stato lanciato intorno alle 13.30, quando un familiare, che stava aspettando l’uomo alla base degli impianti di risalita, non vedendolo rientrare ha chiesto aiuto.

La difficile ricerca dell’uomo

Immediatamente si sono attivate le squadre a terra del Soccorso alpino civile, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e del Soccorso piste, che hanno iniziato a perlustrare i versanti interessati. Ma le ricerche sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteorologiche, con una fitta nebbia che ha limitato a lungo la visibilità.

Un elicottero della Guardia di finanza è riuscito ad agganciare il segnale del telefonino, restringendo l’area delle ricerche. Alla fine è stato un cane da valanga a individuare Domenico Fontana. Erano però ormai le 17.30 circa quando è stato liberato dalla neve: quattro ore da quando era scattato l’allarme.

Il trasporto a Torino

L’uomo è stato portato via terra alla stazione della funivia, poi ad Alagna sull’impianto e quindi a Borgosesia su un’ambulanza. Qui, finalmente, ha potuto essere caricato sull’elicottero, decollato immediatamente alla volta del Cto di Torino. Ma nonostante tutti gli sforzi, per Domenico Fontana non c’è stato nulla da fare.

