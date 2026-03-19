Nuovo apparecchio per radiologie digitali all’ospedale di Borgosesia. Inaugurato uno strumento diagnostico all’avanguardia. Lo scorso anno erano satte prodotte 8300 lastre.

Nuovo apparecchio per radiologie digitali all’ospedale di Borgosesia

Un nuovo sistema radiologico digitale multifunzionale è stato installato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia. Un investimento volto a migliorare qualità diagnostica, sicurezza e rapidità di intervento nelle attività di emergenza-urgenza.

La nuova apparecchiatura sostituisce il precedente sistema, operativo dal 2010 e dismesso nel marzo 2025 a seguito di un progressivo aumento dei guasti e del deterioramento tecnologico dopo oltre quindici anni di utilizzo intensivo.

Una tecnologia molto efficace

Si tratta di una tecnologia avanzata al servizio del paziente: il sistema è infatti un apparecchio radiologico digitale di ultima generazione, completamente automatizzato, dotato di funzioni avanzate progettate per migliorare l’efficienza del lavoro clinico e garantire immagini di elevatissima qualità con una riduzione significativa della dose radiante. Inoltre permette l’esecuzione rapida di tutte le proiezioni radiografiche tradizionali, con particolare attenzione ai pazienti politraumatizzati, su barella o con ridotta mobilità.

Può anche supportare l’intera radiodiagnostica generale scheletrica e toracica. Infine è dotato di funzionalità automatiche di acquisizione e di elaborazione delle immagini che permettono di ottenere immagini diagnostiche pronte in tempi molto rapidi, migliorando l’efficienza del flusso di lavoro e i tempi di risposta.

Al “pronto” più di 8.300 radiografie all’anno

«L’aggiornamento tecnologico –dichiara il Direttore generale dell’Asl Vercelli Marco Ricci– rappresenta un passo fondamentale per garantire ai cittadini un servizio efficiente, sicuro e in linea con gli standard diagnostici più avanzati. Il vecchio sistema radiologico nell’ultimo anno di utilizzo aveva erogato più di 8.300 esami radiodiagnostici in ambito di emergenza-urgenza.

«Il nuovo sistema di ultima generazione è stato acquistato con l’obiettivo di garantire la continuità operativa del servizio e per migliorare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni. Un’acquisizione che conferma l’attenzione per la struttura di emergenza-urgenza di riferimento per tutta la zona e che arriva a breve distanza dall’allestimento della nuova area Obi con quattro posti letto».

Inaugurazione partecipata

La strumentazione è stata inaugurata oggi, giovedì 19 marzo, alla presenza – tra gli altri – dei consiglieri regionali Simona Paonessa e Carlo Riva Vercellotti; del presidente dell’Unione montana Francesco Pietrasanta; del aindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio; del direttore della struttura complessa Radiodiagnostica dell’Asl, professor Alessandro Stecco e del direttore del pronto soccorso del presidio ospedaliero, dottor Matteo Brustia.

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