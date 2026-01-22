Ospedale di Borgosesia, attivati i primi 10 posti letto di continuità assistenziale. Sono destinati a chi viene dimesso ma ha ancora bisogno di cure specifiche.

Ospedale di Borgosesia, attivati i primi 10 posti letto di continuità assistenziale

Prosegue il percorso di potenziamento del presidio ospedaliero di Borgosesia avviato dall’Asl Vercelli, con l’attivazione dei posti letto Cavs, acronimo di Continuità assistenziale a valenza sanitaria. Si tratta di una nuova modalità di ricovero pensata per rafforzare la presa in carico dei pazienti nella fase successiva alla dimissione ospedaliera.

I posti letto Cavs rappresentano una soluzione intermedia tra ospedale e domicilio, rivolta a persone che non necessitano più di cure per acuti ma che non sono ancora in condizioni di rientrare a casa in sicurezza. Il servizio offre assistenza infermieristica e medica continuativa, con l’obiettivo di stabilizzare il quadro clinico, garantire cure sanitarie e socio-sanitarie e, nei casi previsti, avviare percorsi riabilitativi.

Arriveranno 30 posti in tutto

L’attivazione rientra nelle disposizioni della delibera della giunta regionale per l’efficientamento dell’ospedale Santi Pietro e Paolo, che prevede complessivamente, entro gennaio 2026, l’apertura di 30 posti letto di post-acuzie. Nel dettaglio, il piano include 10 posti Cavs ordinari di continuità assistenziale e 20 posti Cavs a valenza riabilitativa.

La fase iniziale del progetto è partita a metà gennaio con l’attivazione dei primi 10 posti letto, che saranno progressivamente implementati nei prossimi mesi fino al completamento dell’offerta prevista. Un passaggio ritenuto strategico per migliorare la continuità delle cure, ridurre i ricoveri impropri e rispondere in modo più efficace ai bisogni di una popolazione sempre più anziana e fragile.

