Ospedale di Borgosesia ricorda Gianpiero Mazza, infermiere di 64 anni. Era in pensione da due anni. «Un privilegio per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci insieme».

All’ospedale di Borgosesia era un professionista stimato e competente nel suo lavoro. Gianpiero Mazza si è spento ad appena 64 anni, a seguito di una malattia contro la quale stava combattendo da qualche tempo. Viveva a Crevacuore con la famiglia. ù

Lascia la moglie Paola Burocco, che negli anni passati era stata anche assessore alla cultura all’epoca della giunta guidata da Gianpiero Canara. Lascia anche i figli Jacopo (pianista e compositore di fama internazionale) con Jessica ed Edoardo con Beatrice, oltre a mamma Ivana. Il funerale è stato celebrato la scorsa settimana.

Tanti ricordi dei colleghi

La famiglia rivolge un ringraziamento particolare al dottor Gualtiero Canova e a tutto il personale medico e paramedico dei reparti di chirurgia e oncologia dell’ospedale di Borgosesia. Un ospedale a cui aveva dato molto in termini di impegno e di passione lavorativa, e che poi purtroppo ha dovuto frequentare da paziente, assistito dai colleghi medici e infermieri che ben conosceva.

Tanti infatti i ricordi postati sui social, e in particolare proprio sul gruppo dell’ospedale di Borgosesia. «Un amico, un compagno di lavoro, un maestro… come solo lui poteva e sapeva fare. I tuoi consigli fanno e faranno sempre parte del mio bagaglio professionale… ci mancherai e mi spiace non aver potuto fare altro che alleggerire il tuo peso e supportarti in questa lotta impossibile», scrive Marcello. E ancora si legge: «Ciao Giampi… il tuo sorriso continuerà a vivere attraverso di noi», scrive Elisa.

L’amico e collega

In ospedale Santi Pietro e Paolo a Borgosesia, Gianpiero Mazza lavorava come infermiere in sala operatoria.

«Da due anni era in pensione – lo ricorda Francesco Nunziata, che è anche assessore a Borgosesia e all’Unione montana -. Era della vecchia scuola e aveva una preparazione invidiabile. E’ sempre stato un punto di riferimento in sala operatoria. Ha dato consigli utili a chi si avvicinava alla professione».

Il collega lo ricorda come una persona sempre con il sorriso e disponibile: «E’ stato un combattente, incoraggiava gli altri anche sul lavoro. Anche di fronte alla malattia non ha mai mollato. Lascia un grande ricordo in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci insieme».

