Ottocento iscritti a Quarona alla corsa per la Lilt. TUTTE LE FOTO

Ottocento iscritti a Quarona alla corsa per la Lilt. Raccolti fondi per sostenere il progetto “Sui passi di Venere” che garantisce l’esame di ecografia mammaria.

Boom di partecipanti alla gara podistica della Lega tumori di Quarona. Sono stati più di 800 (per la precisione 830) gli iscritti “Alla rin… corsa della solidarietà”, venerdì scorso nelle vie del centro del paese. Tre le griglie di partenze, dai più piccoli agli adulti.

Ed è stata una gara che ha permesso la raccolta di fondi per il progetto “Sui passi di Venere” che garantisce l’esame di ecografia mammaria per donne dai 30 ai 45 anni. La prova principale si è conclusa con il successo di Lorenzo Mo davanti a Luca Mazzone e Pietro Cerruti Miclet, in campo femminile si è imposta Sara Bori su Chiara Scoccini e Clara Defilippi.

Al via della prova anche gli atleti dell’associazione Passeportout. Numerosi come sempre i gruppi: presenti in forza le scuole e gli asili comunali, l’asilo Zuccone, Free Time, la Quaronese femminile, il Gsa, l’Atletica Valsesia e l’Avis. Grande la soddisfazione per la fiduciaria Maria Rosa Bergero per l’immutata vicinanza alla Lilt: «Ringrazio il sindaco sempre vicino a noi, le associazioni e i vari sponsor che ci permettono di coprire le spese e poter continuare con il servizio di eco-mammaria per le donne non coperte da “prevenzione serena”, e in particolare tutto il mio gruppo sempre pronto ad aiutare».

