Paolo Tiramani torna in politica e fonda “Piemonte al centro”. L’ex parlamentare e sindaco di Borgosesia: «Il nostro territorio usato come serbatoio elettorale. Ora basta».

Paolo Tiramani torna in politica e fonda “Piemonte al centro”

Si chiama “Piemonte al Centro” la nuova associazione politica fondata da Paolo Tiramani, ex sindaco di Borgosesia ed ex parlamentare della Lega.

«Non si tratta di un nuovo partito politico ma di un’associazione che permetterà anche ad iscritti di altri partiti la possibilità di aderire e promuovere interessi amministrativi e sociali – spiega il promotore – . Sarà la piattaforma per creare liste civiche a Novara, Vercelli e in Valsesia per iniziare, con respiro regionale. Il primo incontro pubblico si terrà a settembre dopo la pausa estiva».

“Usati come serbatoio elettorale”

L’ex sindaco di Borgosesia non le manda a dire: «C’è gente che campa con lo stipendio da vice sindaco ed elemosina incarichi ed elemosina incarichi per ampliare la dichiarazione dei redditi. Da troppo tempo il nostro territorio subisce l’influenza di altre province che ci usano come serbatoio elettorale. E’ ora di rialzare la testa e lo faremo insieme a voi e alla decina di sindaci che già hanno dato disponibilità ad aderire a questo progetto».

Per la Valsesia l’incarico di fare da referente è affidato a Francesco Nunziata, assessore a Borgosesia e all’Unione montana. Stesso ruolo per il Vercellese a Erica Nieddu Novara.

