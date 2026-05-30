La Passione di Cristo diventa cinema in Valsesia: al via le riprese del nuovo film

Inizieranno il 12 giugno in Valsesia le riprese di “Giovanni 19:26”, film dedicato agli ultimi giorni della vita di Gesù Cristo raccontati attraverso lo sguardo del discepolo Giovanni. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Amici del Venerdì Santo e il regista Angelo Cannella con Ac Studios. La presentazione ufficiale si terrà sabato alle 11 nel municipio di Quarona.

Un film tra spiritualità e cinema

L’opera prende il nome dal celebre versetto del Vangelo di Giovanni che descrive uno dei momenti più intensi della crocifissione. Il racconto metterà al centro il rapporto umano tra Gesù, Maria e Giovanni, privilegiando una narrazione emotiva e realistica.

A interpretare Giovanni sarà l’attore romano Nicola Ruscetti, mentre nel ruolo di Gesù tornerà Andrea Zanella, già protagonista della rappresentazione della Passione di Quarona. Nel cast compare anche Beppe Braida, volto noto della televisione italiana.

Riprese tra Sacro Monte, Sesia e borghi storici

Le scene verranno girate fino alla fine di luglio in diverse località del territorio valsesiano e novarese. Dopo vari sopralluoghi, la produzione ha scelto ambientazioni naturali e storiche capaci di rafforzare il realismo dell’opera cinematografica.

Tra le location individuate figurano:

Sacro Monte e Palazzo d’Adda a Varallo

San Giovanni al Monte di Quarona

Vintebbio di Serravalle

Boca

alcune aree lungo il fiume Sesia

Il progetto coinvolgerà anche attori locali e comparse selezionate durante un recente casting organizzato proprio a Quarona.

Obiettivo Amazon Prime Video entro Natale

“Giovanni 19:26” sarà un film indipendente e la produzione punta a completarlo entro il periodo natalizio. L’obiettivo dichiarato è distribuire l’opera sulla piattaforma Amazon Prime Video, con la possibilità di organizzare anche alcune proiezioni cinematografiche in Piemonte.

Per sostenere il progetto è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe con un traguardo fissato a 12 mila euro. La produzione vuole trasformare il film in uno strumento di promozione culturale e territoriale, valorizzando artisti, tecnici e associazioni del Piemonte.

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