Il Venerdì Santo di Quarona ispira un film sulla Passione. Tra gli attori c’è anche il noto cabarettista e conduttore Beppe Braida.

Il Venerdì Santo di Quarona ispira un film sulla Passione

Un film dedicato alla Passione di Cristo sarà girato tra Quarona e la Valsesia, probabilmente già dalla prossima estate. Il progetto cinematografico, dal titolo “Giovanni 19:26”, nasce dalla collaborazione tra il regista e sceneggiatore Angelo Cannella e gli Amici del Venerdì Santo e prende spunto dalla storica Via Crucis quaronese.

La pellicola offrirà un punto di vista originale sugli ultimi giorni di Gesù: la narrazione sarà infatti affidata allo sguardo del discepolo Giovanni, figura centrale del racconto. Il progetto è già in fase avanzata e sono in calendario sopralluoghi tra Quarona e altri paesi della Valsesia per individuare le location più adatte alle riprese.

Ci sarà anche Beppe Braida nel ruolo di Tommaso

Tra gli elementi che stanno attirando maggiore attenzione c’è la presenza nel cast di Beppe Braida, noto cabarettista, comico e volto televisivo molto conosciuto dal grande pubblico. Braida interpreterà il ruolo del discepolo Tommaso, portando così nel progetto anche un nome di rilievo del panorama dello spettacolo italiano.

Accanto a lui ci saranno Nicola Ruscetti nei panni del discepolo Giovanni, Cristina Nardelli nel ruolo della Madonna, Laura Spimpolo che interpreterà Lucifero e Mariantonietta Ruotolo nella parte di Maddalena. Gli attori principali saranno affiancati dagli interpreti della tradizionale rappresentazione del Venerdì Santo di Quarona.

Film che nasce da una lunga amicizia

Il film nasce anche da un legame che dura da anni. Le strade di Cannella e degli Amici del Venerdì Santo si erano infatti già incrociate circa dieci anni fa, quando il regista aveva realizzato un documentario dedicato proprio alla Via Crucis quaronese. Da tempo Cannella coltivava l’idea di trasformare quella rappresentazione teatrale in un progetto cinematografico più ampio. Nel frattempo il regista ha firmato diversi cortometraggi e il film None, disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

La produzione di “Giovanni 19:26” è già partita con la revisione, in forma di sceneggiatura cinematografica, del copione della Via Crucis scritto da Anna Rosa Fila Robattino. Il lavoro viene portato avanti insieme allo staff tecnico di Ac Studios.

Partita una raccolta di fondi

Per sostenere il progetto è stata inoltre avviata una raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere 12mila euro, cifra necessaria per avviare le riprese. La campagna è attiva sulla piattaforma GoFundMe e punta a coinvolgere sostenitori e appassionati.

Il prossimo passo sarà la scelta definitiva delle location. Tra i luoghi presi in considerazione c’è la chiesa di San Giovanni al Monte, che potrebbe diventare uno dei punti centrali del film, ma durante i sopralluoghi verranno valutati anche altri scorci della Valsesia per verificare le possibilità di ripresa.

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