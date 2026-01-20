Pensionato di Quarona fa il prestigiatore in tivù. Tanti amici ad applaudire Cesare Cunazza, in onda sul canale “Nove”.

Pensionato di Quarona fa il prestigiatore in tivù

Sorpresa e un pizzico di magia sugli schermi televisivi: qualche sera fa molti quaronesi hanno potuto riconoscere un volto amico sul canale Nove. A portare un po’ di Valsesia nel programma “Cash or Trash – Chi offre di più?”, condotto da Paolo Conticini, è stato Cesare Cunazza, per tutti il Mago Cesarino, che a 81 anni ha dimostrato di non aver perso l’entusiasmo.

Lunedì scorso, nella puntata serale, Cunazza si è presentato in studio nelle vesti di illusionista, affiancato dall’inseparabile collaboratore “Mago Mario senza orario”, al secolo Mario Buratti di Foresto. Insieme hanno avuto l’occasione di esibirsi davanti alle telecamere con un gioco di prestigio utilizzando una Cassa Magica, l’oggetto poi messo all’asta durante la trasmissione.

La Cassa magica del mago

Il format del programma è noto: i concorrenti portano un oggetto che viene stimato dal banditore Alessandro Rosa, quindi i cinque mercanti di antiquariato e modernariato si sfidano a colpi di rilanci. Al termine dell’asta, spetta al venditore decidere se accettare l’offerta più alta o tenersi l’oggetto. E lunedì sera, tra incantesimi e illusioni, l’atmosfera è stata decisamente speciale.

La “Cassa magica” proposta dal Mago Cesarino ha una storia fatta di feste di paese, Natale ed Epifania, momenti di divertimento e risate per generazioni di bambini. E’ stata messa in vendita perché ormai non più usata. La Cassa, stimata mille euro, ha raggiunto un’offerta massima di 280 euro, ma alla fine Cesare ha preferito riportarla a casa, custodendo un oggetto carico di ricordi e di magia.

