Il Peru arriva in mongolfiera e dà il via al Carnevale 2026

Da domenica Borgosesia è ufficialmente entrata nel regno di Magonopoli. Il Carnevale 2926 è stato inaugurato dalla tradizionale giornata della busecca e dall’arrivo della maschera regnante. Il Peru Magunella ha fatto il suo debutto ufficiale “planando” simbolicamente sulla città. Proveniente dal rione Aranco, è arrivato in piazza Mazzini a bordo di una mongolfiera di palloncini colorati, accolto dall’entusiasmo del pubblico.

Sul palco ad attenderlo c’erano la Gin Fiammàa, accompagnata dalle damigelle, e le maschere dei vari rioni. Il Peru, interpretato anche quest’anno da Carlo Minoli — al suo decimo Carnevale nel ruolo — ha salutato i suoi “magoni” prima di ricevere dal sindaco Fabrizio Bonaccio le chiavi della città. Un gesto simbolico che dà ufficialmente il via al regno carnevalesco, destinato a concludersi il 18 febbraio con il Mercu Scurot.

Le 6mila razioni di busecca in piazza

L’arrivo da Aranco non è stato casuale: il rione festeggia infatti i 52 anni di partecipazione al Carnevale di Magunopoli. Sul palco, accanto al Peru, la Gin Fiammàa, interpretata per il secondo anno consecutivo da Cristina Malagutti.

Nel frattempo, dietro le quinte, i cuochi del comitato portavano a termine la lunga preparazione della busecca, cucinata per il 52mo anno. Il tradizionale assaggio da parte delle maschere ha dato il via alla distribuzione del piatto simbolo del Carnevale, protagonista anche del pranzo inaugurale ospitato alla Pro loco.

La scarpa rossa in piazza Mazzini

Il Carnevale 2026 porta con sé anche un messaggio sociale forte. In piazza Mazzini è stata infatti collocata una grande scarpetta rossa, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio. L’iniziativa rappresenta l’obiettivo solidale scelto quest’anno, con il sostegno all’associazione Agape.

Per Carlo Minoli si tratta di un traguardo importante: dieci anni nei panni del Peru Magunella. «Da quando ho iniziato — racconta — ho visto crescere costantemente la partecipazione, sia da parte dei comitati sia del pubblico. Il Carnevale coinvolge sempre più persone, giovani e adulti».

Ora si attende il Bier Festival

Archiviata l’inaugurazione, ora si entra nel vivo del programma: da venerdì a domenica spazio al “Magunella Bierfest” alla Pro loco, mentre domenica è in calendario la prima sfilata di carri e mascherate.

