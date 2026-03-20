Piera Goio Verri eletta “Donna dell’anno 2026” dal Soroptimist Valsesia. Storica volontaria della Croce rossa, è sempre stata un punto di riferimento per il volontariato.

Piera Goio Verri eletta “Donna dell’anno 2026” dal Soroptimist Valsesia

È la borgosesiana Piera Goio Verri la “Donna dell’anno 2026”, premio assegnato dal Soroptimist Club Valsesia a una figura simbolo di impegno sociale e solidarietà sul territorio. La consegna è avvenuta nel corso di una serata partecipata ed emozionante, alla presenza di autorità civili e militari, associazioni e rappresentanti dei club di servizio locali.

Volontaria storica della Croce rossa italiana di Borgosesia, Piera Goio è da sempre punto di riferimento per la comunità valsesiana. Il riconoscimento premia un percorso costruito negli anni con dedizione costante verso le persone più fragili, attraverso iniziative concrete e attività di supporto.

L’impegno nei corsi di maglieria e cucito

Tra i progetti che portano anche la sua firma, spiccano i corsi di maglieria e cucito, nati con l’obiettivo di offrire opportunità a tante donne del territorio. Iniziative che non solo hanno favorito la socialità, ma hanno anche rappresentato per molte partecipanti una possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.

Accanto al suo impegno nel volontariato, la figura di Piera Goio Verri è legata anche a una famiglia molto conosciuta in zona. Il marito, Giancarlo Verri, è un noto imprenditore (ora in pensione) che si è affermato nel settore della torrefazione del caffè ed è stato a lungo presidente della Camera di commercio, contribuendo allo sviluppo economico locale.

Un premio dedicato ai valori del territorio

Durante la serata, il clima è stato caratterizzato da grande partecipazione e affetto, segno tangibile della stima che la comunità nutre nei confronti della premiata. Un tributo non solo alla persona, ma ai valori che rappresenta: attenzione agli altri, spirito di servizio e capacità di creare opportunità.

Con questo riconoscimento, il Soroptimist Valsesia ha voluto sottolineare ancora una volta l’importanza di figure come Piera Goio Verri, esempi concreti di cittadinanza attiva e di impegno quotidiano al servizio della comunità.

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