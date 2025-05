“Pippo” Ricci fa lezione di basket e di vita ai ragazzi di Borgo. LE FOTO

“Pippo” Ricci fa lezione di basket e di vita ai ragazzi di Borgo. Il cestista della Olimpia Milano e della nazionale italiana ospite al palazzetto dello sport.

“Pippo” Ricci fa lezione di basket e di vita ai ragazzi di Borgo

Un incontro a Borgosesia con studenti, giovani atleti e imprenditori, in una giornata di sport e formazione che ha avuto come ospite Giampaolo “Pippo” Ricci, uno dei più affermati cestisti italiani, giocatore della Olimpia Milano e della nazionale italiana. Il campione si è intrattenuto con i giovani (al mattino con 150 studenti delle medie, al pomeriggio con le squadre giovanili della pallacanestro locale), dialogando con loro, raccontando la propria esperienza, evidenziando il valore dell’educazione come leva di crescita personale e comunitaria.

E non solo: il cestista ha partecipato alla sessione di allenamento, si è concesso per foto e autografi, e ha presentato il suo libro “Volevo essere Robin”.

Riflettere sui valori dello sport

La mattinata è stata aperta dal sindaco Fabrizio Bonaccio che ha invitato i ragazzi delle scuole «a fare tesoro degli insegnamenti sia in materia di sport che di vita che Ricci avrebbe loro offerto. E’ un’occasione importante per riflettere sui valori dello sport, dall’impegno all’amicizia, alla solidarietà».

E ai ragazzi della media, l’atleta si è raccontato ricordando le fasi della sua vita che l’hanno condotto ad essere il campione che è oggi, tra fatiche e soddisfazioni, nel cammino non certo semplice verso la realizzazione del sogno di diventare un giocatore professionista: «Nessuno vi regalerà mai nulla nella vita, ma voi potete fare ciò che desiderate: dovete impegnarvi, studiando molto perché lo studio è fondamentale, e dovete sempre credere in ciò che fate, senza paura di cadere se qualcosa va male, perché ci si rialza sempre e si riparte».

I consigli per le squadre Barberi

Nel pomeriggio l’incontro con le squadre della Barberi Valsesia Basket, la sessione di allenamento, i consigli: «In campo c’è bisogno di attenzione, comunicazione e cura dei dettagli. Non si gioca da soli, ma all’interno di una squadra».

Il volontariato in Tanzania

Lo sportivo è anche presidente di Amani Education odv, organizzazione di volontariato che opera in Tanzania e ha come obiettivo principale la costruzione e la gestione di una scuola superiore a Kisaki per offrire ai giovani l’opportunità di proseguire gli studi e crearsi un futuro migliore. «Essere qui oggi è stato emozionante – ha detto Ricci -. Parlare con i ragazzi e le ragazze, condividere storie, allenarci insieme e raccontare il percorso di Amani è un modo per costruire ponti. La scuola in Tanzania è già una realtà viva, e giornate come questa aiutano a far crescere non solo quel progetto, ma anche la consapevolezza di quanto l’istruzione possa cambiare il mondo».

A introdurre la visita di “Pippo” Ricci è stato l’assessore allo sport Paolo Urban: «Il Comune ha voluto dare alle scuole e a tutti coloro che praticano basket la possibilità di incontrare un atleta che è anche un esempio come uomo – ha detto -. La giornata è stata un grande successo, Ricci è stato eccezionale e i ragazzi gli hanno posto tante domande a cui lui ha risposto con grande disponibilità. Alla fine, una pioggia di autografi a cui non si è sottratto, firmando fogli, magliette e scarpe. Al pomeriggio si è allenato con gli atleti di Valsesia Basket e con tutti gli appassionati di pallacanestro tra cui i ragazzi di Passeportout».

