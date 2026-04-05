Più di mille spettatori per la Via Crucis di Quarona. LE FOTO

Più di mille spettatori per la Via Crucis di Quarona. Applausi per la rappresentazione andata in scena la sera del Venerdì Santo.

Più di mille spettatori per la Via Crucis di Quarona

Grande partecipazione a Quarona per la 42ma rappresentazione del Venerdì Santo, uno degli appuntamenti più sentiti della Valsesia. L’edizione di quest’anno ha richiamatopiù di mille spettatori, confermando il forte legame tra la comunità e questa tradizione. A rendere ancora più intensa l’atmosfera è stata la voce registrata di Patrizio Minaroli, scomparso tre anni fa, che ha continuato a guidare il racconto.

Come da programma, la rappresentazione ha preso il via da piazza Silvio Pellico, nel centro del paese, sviluppandosi in un percorso teatrale composto da 16 scene recitate. Un itinerario che ha ripercorso i momenti principali della Passione di Cristo, tra il Sinedrio, l’Ultima Cena, l’arresto e i processi, fino alla condanna.

Particolarmente suggestivo il finale: una processione illuminata dalle fiaccole ha accompagnato pubblico e figuranti fino alla chiesa di San Giovanni al Monte, sul Monte Tucri, dove si sono svolte le ultime scene, dalla crocifissione alla deposizione fino alla Resurrezione.

I complimenti del sindaco Francesco Pietrasanta

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Pietrasanta, che sui social ha parlato di “serata magica” e di un evento capace di coinvolgere un pubblico numeroso anche nella salita verso San Giovanni al Monte. Il primo cittadino ha ringraziato gli attori dell’associazione Amici del Venerdì Santo, la parrocchia di Sant’Antonio Abate, i volontari, l’Aib, gli alpini e la polizia locale per l’organizzazione.

Un riconoscimento particolare è andato ad Andrea Zanella, interprete di Gesù, e al presidente dell’associazione Davide Spinello. L’amministrazione ha inoltre rilanciato la raccolta fondi per la realizzazione di un film dedicato alla Passione di Quarona. Chi volesse contribuire può cliccare QUI.

Foto di Carlotta Tonco e da Facebook (la resurrezione)

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