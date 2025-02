Plello piange Carla, morta poche ore prima che iniziasse il “suo” carnevale. Aveva 88 anni: nella frazione borgosesiana aveva anche gestito per decenni l’osteria.

Plello piange Carla, morta poche ore prima che iniziasse il “suo” carnevale

Il carnevale di Plello piange una delle sue colonne. Carolina “Carla” Tuia, era stata tra i fondatori del gruppo nato nel 1973. E’ mancata una settimana fa a 88 anni, proprio nelle ore precedenti l’inizio del carnevale della frazione che sempre la vedeva partecipe.

Ancora bambina, Carla Tuia si era trasferita con la famiglia dalla Valtellina a Morondo. Aveva dapprima lavorato alla Loro Piana, per poi prendere in gestione l’osteria di Plello. Osteria che era diventata un punto di riferimento non solo per i frazionisti, ma anche per chi doveva organizzare battesimi, comunioni, cresime e rinfreschi.

Dal matrimonio con Vittorio Gallarotti sono nate le figlie Barbara e Donatella. Una volta chiusa l’osteria, all’inizio degli anni Novanta, Tuia si era trasferita al Cascinone, quindi a Quarona dove abita la figlia.

Una donna impegnata per il paese

Avendo trascorso a Plello un lungo periodo della sua vita, Carla Tuia si era impegnata nelle associazioni del paese, ed era stata nel 1973 tra gli artefici della nascita del Comitato carnevale.

«Era sempre attiva per tutte le manifestazioni organizzate a Plello – la ricordano i soci del Comitato -. Era una cuoca precisa, disponibile e attenta. Per evitare problemi o dimenticanze, aveva l’abitudine di segnare sempre tutto in un suo quaderno, da ciò che veniva organizzato in paese agli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti». Per l’impegno e la dedizione all’interno del comitato, le era stato consegnato un riconoscimento in occasione del 40mo anniversario del carnevale plellese.

Il funerale di Carla Tuia è stato celebrato l’altro giorno a Quarona; oltre alle figlie ha lasciato la sorella Laura e i nipoti Michele e Matteo.

