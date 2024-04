Previsto maltempo: annullata la Fiera di Isolella. Le previsioni meteo per il Primo Maggio non annunciano nulla di buono: salta la prima rassegna zootencica valsesiana.

Annullata la fiera zootecnica di Isolella del Primo Maggio. Le previsioni meteo, per le quali sono stati consultati siti di massima affidabilità, non lasciano dubbi sull’intensità del maltempo atteso per mercoledì.

Dunque gli enti che collaborano all’organizzazione della Fiera, ossia Unione Montana Valsesia, Comune di Borgosesia e Consorzio Valsesia, hanno deciso di comune accordo di annullare l’evento.

«E’ un grande dispiacere – commenta Donatella Rosa, assessore all’agricoltura dell’Unione montana – anche perché abbiamo registrato una notevole adesione da parte degli operatori del settore, con 25 espositori ed 8 allevatori, che avrebbero portato una grande varietà di prodotti e un numero cospicuo di animali, con molti dei quali il pubblico avrebbe potuto interagire».

“Grazie a chi aveva collaborato”

«Ringrazio molto tutti coloro che avevano aderito – aggiunge l’amministratrice –. Un grande ringraziamento in particolare alla Croce rossa e ad Aib, che avevano dato la loro disponibilità ad essere presenti per la giornata, e alla ditta Toscanini, che con la consueta generosità aveva messo a disposizione il terreno per la Fiera e quello per il parcheggio. Quest’anno più che mai c’era grande aspettativa da parte del pubblico, già da settimane riceviamo telefonate anche da fuori zona per avere informazioni… ».

I prossimi appuntamenti

Ecco allora i prossimi appuntamenti zootencici dell’estate, che vedono l’Unione montana nel ruolo di organizzatore, in collaborazione con altri soggetti:

Fiera di Pietre Gemelle – Alagna, il 2 Giugno, in collaborazione con il Comune di Alagna e con gli operai forestali della Regione Piemonte per l’installazione.

Fiera Valsesiana di Ottobre al Gabbio di Quarona il 20 Ottobre, in collaborazione con il Comune di Quarona, l’Associazione Fiere di Doccio e gli operai forestali della Regione per l’installazione.

Oltre a queste, l’Unione Montana offre la propria collaborazione logistica (ove richiesta) per le altre fiere zootecniche del territorio, organizzate dai Comuni:

26 Maggio: Fiera della Val Mastallone, a Fobello;

9 Giugno: Fiera dla Val Pitta, a Rimasco;

29 Settembre: Fiera di S. Michele, a Scopello;

6 Ottobre: Fiera dell’Alta Valsesia, a Campertogno;

13 Ottobre: Fiera di Rimella, a Rimella

