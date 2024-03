Processione delle Palme a Quarona: si apre la Via Crucis numero 40. Domani mattina gli Amici del Venerdì Santo apriranno il corteo diretto alla chiesa parrocchiale.

Con la domenica delle Palme si apre la settimana che porta alla Via Crucis di Quarona. Come accade da qualche anno, gli interpreti della Passione saranno coinvolti nella celebrazione di domani mattina, 24 marzo.

Nei loro costumi di scena, gli Amici del Venerdì Santo apriranno la processione (ritrovo alle 10 alla chiesa della Beata al piano, partenza alle 10.30) che raggiungerà la chiesa parrocchiale dove sarà celebrata la messa officiata dal parroco don Matteo Borroni.

La prima scena della Passione

La scena dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme aprirà così la Settimana Santa, che culminerà venerdì 29 nella rappresentazione sacra del Venerdì Santo. Sarà questa la quarantesima edizione della Passione quaronese, l’unica a essere proposta in provincia di Vercelli.

Si prepara la Via Crucis

In questi giorni sono in fase di allestimento i palchi in piazza Silvio Pellico e gli interpreti stanno ultimando le prove per perfezionare ogni passaggio. La sera di venerdì saranno una quarantina gli interpreti (più una trentina di persone impegnate dietro le quinte) della Via Crucis.

La prima parte, dalle 20.30, sarà concentrata in piazza Pellico con i quadri della cospirazione del Sinedrio, l’Ultima cena, l’orto del Getsemani, il tradimento di Giuda, la cattura di Gesù, il processo al tempio dei sommi sacerdoti Anna e Caifa, il rinnegamento di Pietro, il primo processo da Pilato, il pentimento di Giuda, il processo da Erode, il secondo processo da Pilato, la Flagellazione e il caricamento della Croce.

Si salirà poi lungo la mulattiera per San Giovanni (che sarà illuminata) dove al cospetto della chiesa saranno recitate le ultime scene vale a dire la Veronica asciuga il volto di Gesú, la Crocefissione, la morte in croce, la deposizione nel sepolcro e la Resurrezione.

Con palchi e scenografia, è confermato l’uso dei led wall introdotti lo scorso anno che permettono la proiezione di immagini a completare l’allestimento e garantire ancora maggiore realismo all’impianto scenico.