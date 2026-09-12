Quarona festeggia Ugo Marchetti per le sue cento primavere

Ugo Marchetti ha compiuto 100 anni martedì 8 settembre a Quarona, raggiungendo un traguardo importante che ha coinvolto anche l’intera comunità. Per celebrare il secolo di vita del concittadino, il sindaco Francesco Pietrasanta e la vice sindaco Ilaria Perincioli hanno voluto incontrarlo personalmente e portargli gli auguri dell’amministrazione comunale.

Un momento semplice ma significativo, pensato per sottolineare una ricorrenza che rappresenta non soltanto una festa privata, ma anche un piccolo avvenimento per il paese. Gli amministratori hanno così voluto testimoniare la vicinanza della comunità quaronese a Marchetti in una giornata destinata a rimanere particolarmente speciale.

Una pergamena e un libro sulla storia di Quarona

In occasione della visita, il sindaco e la vice sindaco hanno consegnato a Ugo Marchetti una pergamena dedicata al centesimo compleanno. A questo omaggio si è aggiunto anche un libro sulla storia di Quarona, scelto come dono per ricordare il profondo legame tra il centenario e il paese in cui vive.

Un regalo particolarmente azzeccato, anche perché Marchetti, come ha sottolineato lo stesso sindaco, continua a leggere bene. Il volume diventa così un modo per ripercorrere vicende, luoghi e trasformazioni della comunità attraverso una storia che, almeno in parte, attraversa anche il lungo arco della sua stessa vita.

Gli auguri di tutta la comunità

Attorno a Ugo Marchetti si è idealmente stretta tutta Quarona. Il traguardo dei cento anni è stato celebrato con affetto e partecipazione, trasformando il compleanno in un’occasione per rendere omaggio a una vita lunga un secolo e al patrimonio di ricordi ed esperienze che porta con sé.

A lui sono arrivati gli auguri dell’amministrazione e dell’intera comunità quaronese, per un compleanno che assume un valore ancora più particolare proprio per la rarità e il significato del traguardo raggiunto.

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