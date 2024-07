Quarona, il ponte di Doccio resterà chiuso almeno per due mesi. Il costo dei lavori di ristrutturazione è stimato in un milione e mezzo di euro.

Quarona, il ponte di Doccio resterà chiuso almeno per due mesi

Iniziati da qualche settimana i lavori per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del ponte di Doccio, chiuso alla viabilità. Lo stop alla circolazione dovrebbe mantenersi sino alla prima metà di settembre. Inevitabili i disagi cui vanno incontro in queste settimane molti residenti, non potendo più beneficiare del collegamento diretto tra capoluogo e frazione e costretti ad allungare i tempi di percorrenza passando dal ponte di Isolella.

Sarà posizionato un semaforo “intelligente”

La ristrutturazione è un’opera consistente (per un importo di circa un milione e mezzo di euro) per “ringiovanire” il ponte su cui iniziano a pesare quasi cento anni di vita. L’intervento riguarda l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’impalcato e delle strutture portanti. In conclusione, il ponte verrà riverniciato con un materiale che possa proteggere dalle infiltrazioni d’acqua, e agli accessi sarà posizionato un semaforo “intelligente” per alternare il passaggio dei veicoli.

Forse sarà permesso il passaggio pedonale in alcuni momenti dei lavori

Lavori ingenti, non è dunque possibile lasciare il transito libero mentre vengono eseguiti. Sono due i mesi previsti per la realizzazione, con l’obiettivo dunque di riaprire il ponte e la viabilità per l’inizio dell’anno scolastico. Nel frattempo, il divieto di transito rimane totale, tuttavia si valuterà in corso d’opera se sia possibile permettere almeno il passaggio pedonale in determinati momenti compatibilmente con l’esecuzione dei lavori.

