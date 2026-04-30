Quarona inaugura il primo scuolabus elettrico del Piemonte. Oggi in paese anche il presidente della Regione Alberto Cirio. Il pulmino entrerà in servizio il 4 maggio.

Quarona inaugura il primo scuolabus elettrico del Piemonte

Viene inaugurato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, il nuovo scuolabus elettrico che verrà utilizzato per il trasporto degli studenti di Quarona. Alla cerimonia del taglio del nastro è atteso il presidente della Regione, Alberto Cirio, che terrà così a battesimo il primo veicolo di questo genere a entrare in servizio in Piemonte.

La cerimonia è alle 16.30, in piazza Libertà. Il mezzo entrerà in servizio lunedì 4 maggio e sarà adibito a trasporto quotidiano come scuolabus per i ragazzini di primaria e media. Sarà poi utilizzato anche per le uscite sul territorio, sia per istruzione che per sport, effettuate dalle scuole di Quarona. Il mezzo (disponibile per trenta posti) è idoneo anche al trasporto disabili essendo dotato di posto a sedere per persone con disabilità e di una apposita pedana per le carrozzine.

Un veicolo costato 212mila euro

Il mezzo è costato 212mila euro: una spesa coperta dall’aggiudicazione di un bando regionale (40mila euro) a cui si sono aggiunte le donazioni dell’azienda Loro Piana e della famiglia Loro Piana tramite Fondazione Valsesia.

«Questa inaugurazione segna l’inizio di una nuova era nel trasporto scolastico, all’insegna dell’attenzione all’ambiente e del risparmio nei consumi – presenta il sindaco Francesco Pietrasanta -. Siamo molto orgogliosi di poter avere sul nostro territorio un mezzo all’avanguardia per la tutela ambientale. Inoltre, visto lo scenario geopolitico attuale, sarà un grande vantaggio anche perché ci consentirà di aggirare il problema dell’aumento del costo del carburante. Sono grato all’azienda Loro Piana e alla famiglia Loro Piana che ancora una volta dimostrano la vicinanza e l’attenzione nei confronti di Quarona e dei quaronesi».

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