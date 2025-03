Quarona mette all’asta l’ex scuola di Valmaggiore. Nuovo tentativo dopo il primo bando andato deserto. C’è tempo fino a luglio.

Quarona mette all’asta l’ex scuola di Valmaggiore

Tornano all’asta le vecchie scuole di Valmaggiore. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine, il Comune di Quarona ci riprova e pubblica il nuovo bando di vendita. L’esito si conoscerà a luglio, data in cui si apriranno le buste con le offerte.

Mantenuto invariato l’importo a base d’asta, fissato a 144.215 euro. Le vecchie scuole della frazione, con sede in Canton Zenone, chiuse ormai da alcune decine di anni, sono da tempo riconvertite in unità abitative. L’edificio è attualmente suddiviso in due appartamenti, e si completa con un giardino.

Nessuna offerta alla prima asta

A gennaio non c’erano state offerte: «Vero, ma procediamo con lo stesso importo base perchè riteniamo sia un prezzo congruo – dice il sindaco Francesco Pietrasanta -. La prima asta era forse stata troppo breve e con scarsa visibilità, questa volta cercheremo di fare maggiore promozione, perchè comunque interesse era stato manifestato e crediamo quindi ci siano le condizioni idonee per riuscire nella vendita».

Il bando è pubblicato da sull’albo pretorio comunale. La vendita ha ricevuto anche il via libera della Sovrintendenza avendo l’immobile alcuni vincoli da rispettare per le particolari caratteristiche architettoniche, d’interesse artistico e storico.

Un edificio che al Comune non interessa più

Non sono cambiate le motivazioni di natura economica del Comune nella decisione di cedere l’ex sede scolastica. «Da un lato il Comune incassa consentendo di avviare nuovi investimenti sul territorio, dall’altro evita spese per la manutenzione – rileva il primo cittadino -. Anche perchè al Comune non interessa fare un investimento con quell’edificio, soprattutto non conviene essendo l’attenzione per nuove strutture di edilizia popolare spostata a Doccio, con il recupero dell’ex casa delle suore».

L’asta è fissata per il 18 luglio. Chi fosse interessato a presentare un’offerta, dovrà presentarla (per posta a mezzo raccomandata o consegnata a mano) all’Ufficio protocollo in municipio entro il 13 luglio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook