Quarona rinnova il consiglio comunale: ecco chi ci sarà

Otto consiglieri per la maggioranza e quattro per l’opposizione. Così sarà composto il consiglio comunale di Quarona, che si rinnova in base alle preferenze che hanno preso i vari candidati delle due liste. Alla lista “Avanti tutta Quarona” di Francesco Pietrasanta che ha vinto con il 70,3 per cento spettano dunque i due terzi del consiglio, al gruppo “Quarona insieme” di Gianluca Maria Macario, arrivato al 29,7 per cento, un terzo.

Tra tutti i candidati, è l’assessore Ilaria Perincioli ad aver incassato il maggior numero di preferenze personali: ben 119. Ecco comune tutte le preferenze dei singoli candidati. In rosso quelli che entrano in consiglio.

Avanti tutta Quarona

Alessio Perotti 57 – Stefania Cagnoli 37 – Angelo Dago 23 – Maria Rosaria Gallotta 77 – Claudio Frigiolini 16 – Ilaria Perincioli 119 – Fabio Guarnera 28 – Emma Degasparis 12 – Marco Pinciroli 36 – Eugenia Borzone 50 – Maurizio Ugliotti 49 – Yvonne Pregnolato 21

Quarona insieme

Morgan Bozzo Rolando 54 – Olivia De Donatis 10 – Monica Ferrotti 4 – Maurizio Frascotti 15 – Federica Gallone 13 – Maria Maddalena Marchina 24 – Stefano Milanolo 15 – Giuseppe Mognetti 27 – Pierangelo Perincioli 61 – Elena Tacchino 17 – Denise Tribbia 8 – Simone Vallana 18.

