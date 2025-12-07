Quarona, sfrattato un uomo che occupava abusivamente un alloggio popolare. L’individuo aveva approfittato dell’assenza dell’assegnatario per introdursi nello stabile.

E’ stato allontanato nei giorni scorso un uomo che occupava abusivamente uno degli alloggi popolari di Quarona. Con l’intervento delle forze dell’ordine, si è potuto risolvere senza disagi la questione che perdurava da qualche mese. Ora l’appartamento è tornato nelle disponibilità comunali e del suo occupante legittimo (che tuttavia da tempo ha lasciato il paese), anche se le condizioni della struttura potrebbero non renderlo idoneo all’abitabilità.

La palazzina in questione si trova in corso Rolandi. L’individuo aveva approfittato dell’assenza dell’assegnatario per introdursi nell’appartamento e occuparlo stabilmente senza alcun diritto. E’ accaduto alcuni mesi fa e, dopo le segnalazioni e le verifiche, la situazione è stata sanata nei giorni scorsi: l’abusivo è stato sgomberato, e avrebbe anche già lasciato Quarona.

Sfrattato un altro inquilino moroso

«Si è potuta ripristinare una condizione di illegalità – commenta il sindaco Francesco Pietrasanta -, e sono contento si sia potuto farlo senza difficoltà. Sin dal nostro insediamento cerchiamo di tutelare il rispetto delle regole e le cose sembrano funzionare. Nel caso specifico, l’alloggio è tornato a disposizione, anche se versa in uno stato di precarietà».

Si è risolta anche una seconda situazione che destava una certa preoccupazione: «Si è proceduto allo sfratto di un altro inquilino che da tempo non pagava l’affitto – conferma il primo cittadino -. Qualche mese fa c’erano stati problemi nel far rispettare l’ingiunzione di allontanamento, ora è filato tutto liscio».

