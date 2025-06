Viene sfrattato e dà in escandescenze in municipio: carabinieri a Quarona. Furibondo per la situazione, un uomo ha insultato gli impiegati.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di venerdì a Quarona, dove un cittadino ha fatto irruzione nel municipio. E ha danneggiato il portone d’ingresso, aggredendo verbalmente amministratori e dipendenti comunali. L’episodio, che ha richiesto l’intervento della polizia locale e dei carabinieri, sarebbe riconducibile a uno sfratto eseguito nella stessa giornata da un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si sarebbe presentato in Comune in evidente stato di agitazione, iniziando a urlare e insultare i presenti, fino a provocare danni materiali alla struttura. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di ristabilire rapidamente la calma, evitando conseguenze peggiori.

Il Comune intende sporgere querela

«Una persona alterata e convinta di aver subito dei torti ha aggredito il cuore del nostro paese – ha dichiarato il sindaco Francesco Pietrasanta –. Polizia locale e carabinieri hanno agito con prontezza e professionalità, riportando la situazione sotto controllo». Il primo cittadino ha inoltre annunciato che l’amministrazione procederà con le querele previste dalla legge.

“Aiutiamo chi ha bisogno, ma nella legalità”

Non è mancata una riflessione più ampia da parte del sindaco, che ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole e della convivenza civile.

«Questi episodi si spera restino rari, ma è giusto riaffermare con forza la legalità. Non si tratta di mancanza di empatia verso chi si trova in difficoltà – ha chiarito –. Il Comune non fa mai mancare il suo supporto a chi ne ha bisogno. Ma pretendiamo che ciascuno faccia la propria parte, nel rispetto della comunità».

