Quarona solidale con la famiglia Debonis: aiuti in memoria di Angelo

Sono stati consegnati a Donatella Debonis, sorella di Angelo, 2.030 euro raccolti dalla comunità di Quarona per aiutare la famiglia nelle spese di prima urgenza. Come si ricorderà, Angelo Debonis era morto improvvisamente all’inizio dell’anno, ucciso da una emorragia cerebrale.

L’uomo era molto conosciuto in zona. Ricordato come “poeta” per la sua capacità di improvvisare, non aveva avuto una vita facile. Ma aveva anche intrapreso un percorso di riscossa sociale, anche grazie ai lavori socialmente utili che erano stati attivati dal Comune. Aveva solo 57 anni.

La raccolta fondi

Poco dopo la sua scomparsa, in paese era stata avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia, mentre Fondazione Valsesia aveva dato una mano per le spese del funerale. Ieri mattina in municipio la somma di 2.030 euro raccolta in questi giorni è stata consegnata a Donatella Debonis dal sindaco Francesco Pietrasanta e dall’assessore Ilaria Perincioli.

«La solidarietà è l’antidoto a ogni male – scrive il sindaco su un post -. Grazie a tutti per la generosità, grazie alle attività commerciali del paese che si sono attivate per la raccolta, e grazie a Fondazione Valsesia che ha aiutato per il funerale di Angelo».

Il “grazie” della famiglia

«Siamo veramente colpiti dall’affetto che è stato dimostrato ad Angelo, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini in questo triste momento». Così la famiglia di Angelo fa arrivare la propria riconoscenza a quanti hanno mostrato vicinanza per la loro perdita.

«Siamo rimasti colpiti da tanta bontà e dal tanto affetto nei confronti di Angelo. Nel dolore di averlo perso, ci fa piacere sapere che fosse così benvoluto».

