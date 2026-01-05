Quarona piange Angelo Debonis, morto a soli 57 anni. Scriveva poesie ed era conosciuto da tutti. «Un esempio di riscatto sociale».

Quarona piange Angelo Debonis, morto a soli 57 anni

La comunità di Quarona dice addio ad Angelo Debonis, una presenza diventata negli anni familiare e significativa per l’intero paese. Noto a tutti come il “poeta” per la sua capacità di improvvisare e scrivere versi, Angelo si è spento improvvisamente nella notte, lasciando un vuoto fatto di parole semplici, sensibilità e umanità autentica. Aveva solo 57 anni.

A darne comunicazione è stato il sindaco Francesco Pietrasanta, che lo ricorda così: «L’amministrazione comunale perde un valido collaboratore che ha saputo riscattarsi sotto molti punti di vista. Per noi è stato un orgoglio e un onore averlo conosciuto e aiutato, ed è stato da esempio per un programma più ampio di solidarietà. Quella sana che permette alle persone di farsi una vita dignitosa e rispettosa».

Le difficoltà e il riscatto

La sua storia personale era diventata, con il tempo, un esempio di rinascita e di integrazione possibile. Un percorso costruito passo dopo passo grazie all’aiuto ricevuto, ma anche alla forza di rimettersi in gioco anche con i lavori gestiti dal Comune per le persone disoccupate. Per questo, come ricordato dal sindaco Francesco Pietrasanta, la sua scomparsa rappresenta una perdita profonda non solo sul piano umano, ma anche per quel valore sociale che Angelo incarnava ogni giorno.

Negli anni passati aveva partecipato anche alla CorridAil, una gara tra artisti dilettanti promossa dall’Ail di Quarona. Di recente era invece stato inserito in una rassegna poetica in bassa valle: «Sono felice che sia riuscito a partecipare a una rassegna di poesie a Prato Sesia – riferisce ancora il sindaco -. Ricordo l’emozione e la fierezza nei suoi occhi quando me l’ha comunicato».

La notizia della sua morte improvvisa e inattesa ha suscitato cordoglio e commozione in paese. Angelo Debonis mancherà a Quarona, alle sue strade e alle persone che lo conoscevano, alle sue poesie e alla sua voce discreta ma sincera. Alla famiglia è arrivato l’abbraccio dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità.

