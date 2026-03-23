Radiografie a domicilio in Valsesia e Valsessera: a Borgosesia il nuovo apparecchio portatile. Andata a segno la raccolta fondi promossa da Igea.

Radiografie a domicilio in Valsesia e Valsessera: a Borgosesia il nuovo apparecchio portatile

Sala conferenze dell’ospedale di Borgosesia gremita nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo, per l’inaugurazione dell’apparecchio radiologico portatile che permetterà di effettuare radiografie direttamente a domicilio nei territori della Valsesia e della Valsessera. Si tratta dell’ultimo traguardo del progetto avviato un anno fa dall’associazione “Igea prevenzione, salute e vita”, già protagonista di analoghe iniziative.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente Maria Marcon, che ha voluto ringraziare tutte le persone coinvolte: volontarie, istituzioni, cittadini e realtà associative. «Un grazie speciale va alle nostre volontarie – ha dichiarato – sempre in prima linea per sostenere le iniziative di raccolta fondi. Tra loro voglio ricordare Patrizia Rossi Vantaggiato, che ha iniziato questo percorso con noi e che purtroppo non è più con noi».

Marcon ha poi sottolineato il ruolo fondamentale della comunità: «La risposta dei cittadini della Valsesia e della Valsessera è stata straordinaria. È grazie a loro se oggi possiamo raggiungere questo obiettivo».

Che cosa si potrà fare con il nuovo apparecchio

Il nuovo dispositivo, leggero e facilmente trasportabile, consentirà di eseguire esami radiologici nelle abitazioni dei pazienti, evitando spostamenti spesso difficili per persone fragili o con mobilità ridotta. Le radiografie potranno essere utilizzate per diagnosticare problematiche toraciche, come polmoniti o versamenti pleurici, oppure per verificare eventuali fratture in seguito a cadute.

Il servizio sarà attivato su richiesta dei medici di base, che si coordineranno con l’ospedale: un tecnico di radiologia si recherà al domicilio del paziente e, grazie alla telemedicina, trasmetterà le immagini in tempo reale al reparto, dove il radiologo potrà fornire rapidamente il referto.

Ora si raccolgomno fondi per la vettura del tecnico

L’impegno di Igea non si ferma qui. L’associazione è infatti già al lavoro per completare il progetto con l’acquisto di un mezzo dedicato agli spostamenti del tecnico sul territorio.

Questa iniziativa si inserisce in un lungo percorso di attività a favore della comunità: negli anni, Igea ha promosso raccolte fondi per migliorare i servizi sanitari locali, contribuendo tra l’altro all’aggiornamento della sala operatoria, all’acquisto di ecografi e attrezzature specialistiche, oltre al sostegno di numerosi progetti dedicati alla prevenzione e all’assistenza.

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