Regalo di Natale per il commercio di Borgosesia: 288mila euro dalla Regione. I contributi andranno a sostenere investimenti fatti per migliorare gli esterni, ossia vetrine, luci e insegne.

Regalo di Natale per il commercio di Borgosesia: 288mila euro dalla Regione

C’è anche Borgosesia tra i Comuni a cui la Regione ha riconosciuto un cospicuo finanziamento per progetti di rilancio del commercio. La somma destinata è di quasi 288mila euro (a cui si aggiungeranno altri 62mila euro comunali). Soldi che andranno distribuiti tra i commercianti che effettueranno interventi di miglioria e ammodernamento delle parti esterne del negozio.

La notizia dell’assegnazione è giunta lo scorso settimana (la Regione ha finanziato trentacinque progetti su tutto il territorio piemontese, di cui quattro nella provincia di Vercelli), con piena soddisfazione del consigliere comunale delegato al commercio Tatiana Bernardi.

«E’ un risultato davvero importante che permette di portare effetti benefici a un settore che sta risentendo di una sofferenza generalizzata – è il suo commento -. Il progetto ha avuto un percorso complesso e laborioso, portato avanti insieme al sindaco Fabrizio Bonaccio e all’assessore Marco Buonamici. Oltre che con l’indispensabile collaborazione della delegazione Ascom. Ma il riconoscimento della Regione ripaga di tutti gli sforzi: è notevole la ricaduta che potrà avere sul commercio».

Serviranno per interventi all’esterno dei negozi

Il prossimo passo sarà definire il bando con i criteri per l’assegnazione e gli importi delle quote riservate ai commercianti che parteciperanno. I fondi (precisamente 287.889 euro in tutto) andranno a sostenere investimenti fatti per migliorare gli esterni, vale a dire vetrine, luci, insegne, per quanto riguarda attività esistenti, sino agli arredi limitatamente alle nuove aperture.

Il progetto prevede poi una quota di cofinanziamento del Comune, individuata in 62mila euro: «Questa sarà utilizzata per investimenti sulle vie cittadine, sempre nell’ottica di potenziare l’offerta commerciale – anticipa il consigliere -. E non è certo finita qui perchè stiamo lavorando su tante altre cose per incentivare e risollevare il comparto commerciale, sempre in stretto contatto con Ascom».

In precedenza, Borgosesia aveva ricevuto un finanziamento di 50mila euro per un progetto sempre ideato con Ascom: «Ha permesso di installare quattro totem-video in centro città per pubblicizzare attività commerciali ed eventi, far conoscere il territorio, così come fornire informazioni istituzionali» evidenzia Bernardi. I supporti sono stati collocati in via Roma, via XX Settembre, ai giardini e in piazza Garibaldi.