Donna morta in un canale a Quarona. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per avviare le indagini.

Donna morta in un canale a Quarona

Tragedia a Quarona: una donna è stata trovata senza vita in un tratto di canale che attraversa il paese. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, né sulla dinamica del fatto, e nemmeno sull’identitià della vittima. Pare però che si tratta di una persona residente in paese.

Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri per i rilievi di prassi e per avviare le indagini. Tra le altre cose, non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario oppure di una disgrazia.

Foto d’archivio