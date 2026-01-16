Il Runfatta apre il Carnevale di Quarona. Quest’anno torna il giullare. Appuntamento sabato pomeriggio per la tradizionale consegna delle chiavi del paese.

Il Runfatta apre il Carnevale di Quarona. Quest’anno torna il giullare

Carnevale di Quarona, si parte. Il Runfatta farà il suo ingresso nel pomeriggio di domani, sabato 17 gennaio, in tempo per ricevere le chiavi del paese e dare il via al mese di festeggiamenti. Al suo fianco, con le concubine, una doppia novità: un nuovo Gran Ciambellano e il ritorno di una figura che è mancata negli ultimi anni, ossia il giullare di corte.

In questi giorni il Runfatta non è comunque rimasto a riposo, ma ha presenziato ai primi appuntamenti e alle prime veglie dei carnevali della zona. E sabato assumerà il suo ruolo in paese.

Il programma della festa

Appuntamento alle 14.30 in piazza Combattenti dove il sovrano del carnevale riceverà dal sindaco Francesco Pietrasanta il simbolo del governo comunale, ed è previsto il consueto scambio di doni. In caso di maltempo, è pronta l’alternativa: cerimonia al coperto (in municipio o salone Sterna: si deciderà nell’imminenza) se dovesse piovere.

A impersonare il Runfatta è Morgan Bozzo Rolando, che raggiunge così il diciassettesimo anno come maschera quaronese (a cui aggiunge anche l’incarico di presidente del comitato), una carriera lunga e onorata, ma che non avverte stanchezza: «Siamo pronti per un altro Carnevale: sarà breve nelle tempistiche, ma come sempre intenso».

Il ritorno del giullare

Il carnevale quaronese vivrà poi gli appuntamenti consolidati della tradizione, dalla veglia alla paniccia, dalla Giubiacia alla lettura del testamento. L’impegno è di portare avanti le tradizioni, mantenerle vive e trasmetterle alle nuove generazioni.

Il Carnevale di Quarona torna con due novità all’interno del gruppo mascherato. «C’è il ritorno del giullare di corte, una figura che mancava da qualche anno – anticipa Bozzo Rolando -. A impersonarlo è Daniele Baioni che si è reso disponibile a recuperare il personaggio. C’è poi un avvicendamento nel ruolo del Gran Ciambellano, con Omar Defilippi che subentra ad Andrea Demagistri che lo è stato per più di dieci anni e comunque resta all’interno del gruppo: a lui va il ringraziamento del comitato».

Confermate le concubine Paola Labarbuta e Roberta Zanella, la corte del Runfatta si completa con le damigelle Federica Gallone e Sabrina Orsolano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook