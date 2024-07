Scontro tra auto e furgone portavalori: traffico in tilt sulla 299 a Borgosesia. Code chilometriche per un incidente nella zona di Agnona.

Lunghe code e rallentamenti nel pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio, lungo la strada provinciale 299 nel territorio di Borgosesia. Un problema innescato da un incidente che è avvenuto nella zona di Agnona, tra il ponte e la rotonda dell’imbocco verso l’ospedale.

Secondo i primi rilievi, pare che un’auto abbia urtato il muro di calcestruzzo che delimita la carreggiata e, ormai completamente fuori controllo, sia finita contro un furgone portavaolori della Mondialpol che procedeva in senso inverso.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e operatori del 118. L’auto appariva molto malridotta sul davanti, il che faceva temere che il conducente avesse riportarto conseguenze gravi. In realtà ha dovuto essere portato al pronto soccorso, ma con contusioni e traumi non particolarmente preoccupanti. Nulla di grave nemmeno per gli occupanti del furgone.

Come accennato, le operazioni di soccorso e sgombero dei mezzi hanno comportato una forte limitazione del traffico, il che ha provocato code sulla 299 e intasamenti lungo le strade scelte dagli automobilisti come via alternativa.

