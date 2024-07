Schianto fra due auto, una finisce ribaltata su un fianco. I due conducenti sono stati portati al pronto soccorso dal personale del 118.

Schianto fra due auto, una finisce ribaltata su un fianco

Incidente stradale a Cossato con l’intervento dei vigili del fuoco e del 118: è accaduto nella mattinatra di oggi, martedì 30 luglio.

Erano circa le 8 del mattino quando all’incrocio tra via Garibaldi e via Paschetto due auto si sono scontrate, e una di queste ha terminato la propria corso ribaltata su un fianco.

I condicenti portati al pronto soccorso

All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco i due conducenti erano già usciti dalle rispettive auto. L’intervento è valso la messa in sicurezza dei veicoli. Gli occupanti delle auto erano già statoi affidati alle cure dei sanitari del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto anche polizia locale e carabinieri per i rilievi del caso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook