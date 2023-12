Settecento fiaccole a Vanzone per il Natale alpino del Cai. LE FOTO

Settecento fiaccole a Vanzone per il Natale alpino del Cai. Nella frazione di Borgosesia si è rinnovata la tradizione della vigilia.

Settecento fiaccole a Vanzone per il Natale alpino del Cai

Grazie probabilmente anche alla serata mite e serena, tantissima gente ha partecipato al tradizionale “Natale alpino”, la celebrazione che il Cai Varallo organizza in occasione della vigilia di Natale in una delle chiese della Valsesia.

Quest’anno la “location” per l’evento è stata la frazione Vanzone di Borgosesia. Ecco il resoconto della serata del 24 dicembre, raccontata dai responsabili della sezione Cai di Varallo.

«La tradizionale manifestazione, giunta alla 73ma edizione, si è svolta nella notte del 24 dicembre scorso all’oratorio di Santa Maria, suggestiva chiesetta raggiungibile da Vanzone, frazione di Borgosesia. Altissimo il numero dei partecipanti che, dopo essersi radunati nella piazza della frazione, dove sono state distribuite ben settecento fiaccole, hanno percorso il sentiero fiancheggiato da numerose cappelle della Via Crucis per raggiungere la sommità della collina dove sorge l’oratorio per l’occasione illuminato a festa.

Al termine della messa celebrata da don Gianluigi Cerutti, parroco di Borgosesia, la presidente della sezione Cai Varallo dottoressa Susanna Zaninetti ha ringraziato i presenti per la folta partecipazione e rivolto gli auguri natalizi. La manifestazione si è conclusa con la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè con panettone.

I ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e in particolare a don Gianluigi Cerutti, al gruppo Alpini Isolella e Vanzone, al circolo Terrieri “Carlo Conti” di Vanzone, al coro Varade che ha accompagnato con le proprie voci la celebrazione eucaristica, a Salvo Midolo autore delle fotografie dell’evento.

Foto di Salvo Midolo