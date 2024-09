Stefano Sottile ricevuto e premiato dal presidente Mattarella. L’atleta borgosesiano al Quirinale dopo l’ottimo risultato ottenuto alle Olimpiadi a Parigi.

Stefano Sottile ricevuto e premiato dal presidente Mattarella

Gli atleti azzurri protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi sono stati ricevuti nei giorni scorsi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli invitati c’era anche Stefano Sottile, giunto quarto alle Olimpiadi di Parigi nel salto in alto.

Ma il giorno prima l’atleta borgosesiano era stato impegnato ai campionato assoluti di società nelle Marche nella Finale Argento. Una gara vinta con la misura di 2,06 sbaragliando la concorrenza. Per Sottile era la seconda volta al Quirinale, ci era già stato in occasione della Coppa Europa. Ma stavolta ha avuto la possibilità di incontrare direttamente Mattarella.

Una medaglia per tutti

Il presidente infatti a ogni atleta ha consegnato una medaglia d’argento e per questo incontro ha voluto anche gli atleti che si erano piazzati in quarta posizione. Sottile proprio a Parigi tra l’altro aveva fatto segnare il nuovo personal best di 2,34 arrivando davvero a sfiorare il bronzo nel salto in alto.

Sottile ha ricevuto i complimenti del Presidente: «Hai fatto una bella gara…». Ora dopo tutti gli impegni un po’ di riposo per Sottile. Poi bisognerà tornare in pista per preparare le prossime sfide del 2025. In programma ci sono i Mondiali.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook